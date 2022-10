Todo el arsenal para asaltar el Camp Nou

El Celta desafía el domingo el liderato del Barcelona con todo su arsenal. El conjunto vigués comparece en el Camp Nou con todos sus efectivos disponibles por primera vez esta temporada y la única duda de si Eduardo Coudet, que sigue en Buenos Aires por una emergencia familiar, se sentará en el banquillo del coliseo azulgrana. Los celestes intentarán aprovechar las importantes bajas que el conjunto de Xavi presenta en defensa para conseguir una victoria de prestigio en un campo históricamente muy complicado que dispararía su moral tras doblegar al Betis, otro peso pesado de LaLiga, el pasado domingo en Balaídos.

Salvo que se produzca algún contratiempo en los próximos días, el cuadro celeste afronta su primer partido del curso con el plantel al completo, sin lesionados ni sancionados, y con todos los nuevos fichajes, pues hasta el último día de mercado Coudet no pudo disponer del delantero noruego Jörgen Strand Larsen. Ariel Broggi, segundo del Chacho que probablemente volverá a ejercer el domingo como primer técnico en el coliseo azulgrana, recupera para el choque a Franco Cervi. El argentino volverá a la convocatoria celeste tras cumplir ante el Betis el encuentro de suspensión con que fue castigado por su expulsión con roja directa en Mestalla. El preparador celeste podrá además alinear de inicio a Iago Aspas, quien solo pudo disputar unos pocos minutos contra los verdiblancos debido a la indisposición estomacal que sufrió unas horas antes del partido. El goleador celeste ya se ha recuperado por completo de sus problemas gástricos y va a llegar al Camp Nou en plenitud de facultades físicas. No será el único que mejore su tono físico. El portugués Gonçalo Paciencia, quien ya tuvo algunos minutos en el último partido, llegará con mejor ritmo competitivo al coliseo azulgrana.

La completa recuperación de Aspas volverá a propiciar cambios en el once, que el Celta todavía no ha repetido después de siete jornadas de competición. Broggi, si Coudet finalmente no está en el banquillo, podrá elegir de nuevo entre sus tres delanteros para conformar el frente ofensivo. El regreso de Aspas es una certeza, con toda probabilidad acompañado de nuevo por Larsen, lo que dejaría fuera de la ecuación a Paciencia, que volvería a iniciar el choque en el banquillo, y a Carles Pérez, elegido por Broggi para acompañar a Larsen en punta frente al Betis.

La principal duda es a quién elegirá el técnico celeste para ocupar la banda derecha. El regreso de Cervi siembra la duda de si el técnico retrasará a Carles Pérez a su posición natural o volverá a apostar por el argentino a pierna cambiada para el flanco diestro. El catalán ha jugado más esta temporada en punta que en banda, donde solo ha actuado de partida en el Metropolitano. Se esperaba que jugase frente al Betis, pero los problemas gástricos sufridos a última hora por Aspas obligaron a Broggi a situar a Pérez como acompañante de Larsen en la delantera y echar mano de Augusto Solari para la banda derecha. Carles y Cervi se disputan ahora el puesto.

Bastantes menos dudas atañen a quién ocupará la posición de enganche, que Coudet entregó temporalmente a Renato Tapia mientras perfilaba el reemplazo para Denis Suárez. La gran actuación, con golazo incluido, de Gabri Veiga sitúa al porriñés como principal candidato a suplir al salcedense, no ya en el próximo duelo del Camp Nou, sino en la actual temporada y como como nuevo referente de la cantera del Celta. Broggi admite que el canterano se merece la titularidad y ha respondido con creces al desafío ante el Betis, aunque es partidario de no cargar de responsabilidad a un chico que en mayo pasado cumplió 20 años. Veiga presentar hechuras para convertirse en el heredero natural de Iago Aspas, pero el objetivo inmediato del futbolista es consolidarse como titular en el vértice superior del rombo del once celeste. Y el Camp Nou será el perfecto escaparate para que luzca su juego.