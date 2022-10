Marchesín y Veiga sustentan al Celta

El Celta sufrió para ganar, con protagonistas inesperados, al Betis en un complicado duelo que el conjunto vigués encarriló pronto con un golazo de Gabri Veiga y la temprana expulsión de Luis Felipe, pero que se le complicó sobremanera en el segundo tiempo con los cambios que introdujo Manuel Pellegrini tras el descanso. El Betis jugó mejor con diez que el Celta con once e hizo recular al conjunto celeste, que perdió el balón y la iniciativa y tuvo que sostenerse en el acierto de Agustín Marchesín, el héroe del partido, para sumar tres puntos vitales ante gran rival que le superó en juego y ocasiones de gol.

Pese a los problemas para frenar a un rival en inferioridad, el encuentro dejó también un reguero de buenas noticias: el radiante debut con gol de Gabri Veiga, la capacidad del equipo para sobreponerse a la ausencia de Iago Aspas y la gran actuación de Marchesín, que salvó al equipo con un recital de paradas en el segundo tiempo.

Suplente por sorpresa

Ariel Broggi, sustituto ayer en el banquillo de Balaídos de Coudet, tuvo que lidiar con la el problema de la baja a última ahora de Iago Aspas. La estrella celeste sufrió poco antes de la charla previa al encuentro una indisposición estomacal que le impidió jugar de partida, aunque hizo un esfuerzo para sentarse en el banquillo por si el segundo técnico celeste pudiese acabar necesitándolo, como así ocurrió.

La ausencia del goleador privó a Balaídos de su esperado duelo con el canterano céltico y actual líder del Trofeo Zarra, Borja Iglesias, que tampoco tuvo transcendencia en el encuentro. El Celta sobrevivió sin atrancos a la ausencia de su estrella e incluso dominó a un adversario de tanto fuste como el conjunto de Pellegrini en un completo primer tiempo.

Deslumbrante Veiga

La ausencia de Aspas, el faro que ha guiado al Celta en los buenos y malos momentos en estos años, se vio compensada por la estelar actuación de Gabri Veiga en su primer partido como titular esta temporada. Por mano de Broggi, Coudet le dio la oportunidad que el chico venía reclamando a gritos desde hace ya algún tiempo y el canterano superó con creces cualquier expectativa con una actuación enorme y decisiva, adornada con un gran gol que él mismo se guisó y se comió tras un oportuno robo de Fran Beltrán en un saque de banda en campo bético. Veiga superó la marca de Canales con un control orientado, sorteó con un quiebro a William Carvalho en la corona del área y descerrajó un derechazo cruzado desde 20 metros que se fue envenenando hasta colarse pegado al palo haciendo impotente la estirada de Rui Silva.

Larsen deja al Betis con 10

El golazo de Gabri Veiga sentó de maravilla al Celta y desconcertó al Betis que vivió minutos de sufrimiento, sobre todo con la expulsión de Luiz Felipe hábilmente forzada por Larsen. Al punta noruego se le resiste todavía el gol, pero no puede decirse que no aporte cosas al equipo. Siempre se saca algún detalle de la manga con el que sorprender. Él solo dejó ayer al Betis en inferioridad numérica con un movimiento de nueve puro que quebró la cintura a Luis Felipe y acabó con el brasileño camino de la ducha. Controló en el borde del área el balón con el pecho con un veloz movimiento y dejó en precario al central verdiblanco, que no tuvo otro remedio que derribarlo antes de que encarase en solitario a Rui Silva. Aunque apenas un par de metros le separaban de la jugada, el árbitro solo sancionó la acción con tarjeta amarilla, pero el VAR le enmendó la plana dejando al Betis con 10 hombres con casi 80 minutos de partido por delante.

Sin instinto asesino

Acaso porque Iago Aspas estaba en el banquillo, al Celta le faltó entonces instinto asesino para liquidar el partido con un segundo gol.

Óscar Rodríguez lo intentó con el lanzamiento de falta que siguió a la expulsión de Luis Felipe, pero Rui Silva despejó el disparo del talaverano con una solvente intervención. Mucho más despejado tuvo el camino al borde del descanso Carles Pérez en un mano a mano con el portero de Betis tras galopar 60 metros en solitario, pero al catalán no precisó bien el último control y el cancerbero verdiblanco neutralizó el peligro. Lo hizo el catalán todo bien menos la finalización de la jugada.

Pelllegrini mueve ficha

El guión del encuentro sufrió un giro de 180 grados tras el intermedio con los cambios de Pellegrini. Entraron Fekir y Willian José todo cambió de repente. El Betis acaparó la pelota y poco a poco fue empujando al Celta hacia los dominios de Marchesín. Broggi intentó reaccionar, pero la entrada de Tapia y Paciencia por Solari y Larsen, más que solucionar el problema, lo empeoró. Pellegrini siguió agitando el banquillo (entraron Ruibal y Joaquín) y el trío formado por Canales, Fekir y Willian José generó al Celta incontables quebraderos de cabeza que el posterior ingreso en cancha de Iago (antes Mingueza suplió a Mallo y Luca a Gabri) no arregló. El Betis fue dueño y señor del partido.

Heroico Marchesín

En medio de la tormenta, con el Celta refugiado en su campo, emergió la figura de Marchesín. El argentino, hasta la fecha intrascendente a la hora de salvar puntos para el conjunto celeste, blindó la victoria para el Celta con cuatro intervenciones magistrales, sacando primero un disparo desde el punto de penalti de Álex Moreno, luego un cabezazo de Pezzella y finalmente un remate a bocajarro de Willian José, además de superar en un mano a mano a Borja Iglesias en el primer tiempo. En los minutos finales de sufrimiento, además del portero argentino, brilló Luca de la Torre, a quien Broggi situó ayer en banda derecha, y que fue el único que supo qué hacer con la pelota cuando el rival más apretaba.