Ariel Broggi confirmó que Eduardo Coudet no estará esta tarde en el banquillo de Balaídos. “El Chacho tuvo un problema personal que le urgía a viajar a Argentina y no va a poder estar”, desveló el segundo entrenador del Celta, que afronta sin nervios la cita contra el Betis. “Somos un equipo, un grupo de trabajo donde por una urgencia me toca estar ahí. Lo tomo con tranquilidad. Siempre venimos trabajando en equipo y el grupo respalda”, aseguró.

Broggi explicó que Coudet ha preparado a conciencia el choque y que la comunicación entre ambos ha sido constante. “Estamos todo el tiempo en contacto con Chacho. Hemos hablado previo al entrenamiento, hemos hablado anoche. Todo el tiempo vamos a estar en contacto”, afirmó el segundo técnico céltico, que confió en dedicarle la victoria a Coudet y a su familia. “El Chacho va a estar presente de alguna manera. Ojalá le podamos regalar un triunfo, tanto a él como a su familia, y que toda la afición se vaya contenta que es lo que vamos a buscar”, dijo. No será la primera vez que Broggi dirija al primer equipo del Celta. El argentino ya tuvo que sentarse en el banquillo al inicio del pasado curso en el duelo disputado contra Osasuna en El Sadar por sanción de Coudet. Por otra parte, el Celta difundió ayer un comunicado en el que confirmaba que el técnico ha viajado a Argentina con permiso del club y pedía “el mayor respeto y discreción” en torno a su ausencia.