Eduardo Coudet no estará en el banquillo de Balaídos para dirigir al Celta frente al Betis. El preparador celeste tuvo que viajar ayer a Argentina por un problema personal y delegará la dirección del equipo en su segundo de abordo, Ariel Broggi. El hombre de confianza del Chacho concedió ayer una alta importancia al duelo ante el cuadro sevillano, al que definió como “un gran rival que ha arrancado muy bien y viene de un trabajo a largo plazo con un gran entrenador”.

“El partido de mañana es importante. Jugamos en casa y venimos de dos derrotas en dos campos muy difíciles”, destacó Broggi, que confió en que la afición impulse al Celta hacia la victoria. “Sabemos que jugamos en casa donde queremos hacernos fuertes con nuestra afición y mañana no va a ser la excepción. Vamos a tratar de ir en la búsqueda del partido potenciando las cosas buenas que hemos hechos en los últimos partidos más allá del resultado. Y, obviamente, hemos hecho hincapié en las correcciones de las cosas que no nos han salido bien”, manifestó.

El segundo técnico del Celta prevé un encuentro “abierto” contra un adversario que “deja muchos jugadores colgados para poder transitar rápido y tiene un juego interno muy pronunciado”. Broggi considera “una alerta” que el equipo haya recibido 7 goles en los dos últimos compromisos ligueros, pero relativizó el problema porque “los tiros a puerta fueron 8 en total”, al tiempo que destacó la importancia de “mantener la portería a cero”, ya que “en algún momento nosotros aparecemos en el juego ofensivo y nos da ese plus de tener ocasiones y poder ganar”.

Ariel Broggi se refirió al creciente protagonismo de Gabri Veiga, pero no desveló si el centrocampista canterano será mañana titular contra el Betis. “Viene entrenándose muy bien y teniendo minutos muy buenos, pero eso una posición neurálgica en el sistema y la idea y darle la responsabilidad a un joven que viene sumando minutos muchas veces se hace difícil. Muchas veces hay que observar ciertos recaudos para no quemar etapas rápido, pero Gabri está preparado”, observó. El segundo entrenador del Celta valoró, por otra parte, la posibilidad de disponer de Gonçalo Paciencia, que será la novedad en una convocatoria en la que no estará por sanción Franco Cervi. “Tener un recambio en esa posición es importante con un jugador como Gonçalo, de experiencia. Ha tenido una buena recuperación. Estas dos semanas le han venido bien para acomodarse al ritmo del resto del grupo. Será una opción”, comentó.