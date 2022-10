El Betis calibra, sin Coudet, la capacidad de reacción del Celta

El Betis de Manuel Pellegrini calibra, sin Eduardo Coudet, que ha tenido que viajar con urgencia a Argentina por un delicado asunto familiar, la capacidad de reacción del Celta (Balaídos, 16.15 horas DAZN). Recibe el conjunto celeste a uno de los equipos más en forma del campeonato decidido a retomar la senda de la victoria tras la derrotas enlazadas en los desplazamientos al Metropolitano y Mestalla antes del parón de selecciones. El duelo se presenta cargado de alicientes, no solo por comprobar el nivel futbolístico del grupo de Coudet ante uno de los rivales que mejor fútbol practica en LaLiga, sino por ver frente a los dos máximos artilleros españoles de LaLiga, Borja Iglesias y Iago Aspas y la posibilidad del debut como titular de Gabri Veiga.

Aspas e Iglesias no llegaron a coincidir en el primer equipo del Celta, pero se profesan admiración mutua desde que el compostelano se proclamó máximo goleador de Segunda División B con el Celta B. Ahora se enfrentan como rivales en un espectacular inicio de temporada de ambos, el céltico en el arranque goleador más madrugador de su carrera y el bético como líder del gol nacional con 8 tantos en 6 partidos. Un duelo al gol en toda regla entre dos genuinos productos de la cantera celeste que promete grandes emociones.

Coudet no estará en el banquillo de Balaídos para dirigir al Celta ante su admirado Manuel Pellegrini, pero ha dejado dispuesta la hoja de ruta para que Ariel Broggi, su segundo de abordo, conduzca al equipo vigués a una victoria de prestigio. “Lo hablamos con los capitanes y con el grupo. Sabemos que lo importante es que todo esté claro y todo esté en comunicación”, afirmó el hombre de confianza del Chacho. Broggi eludió desvelar ayer si Gabri Veiga será titular ante el Betis, pero sí aclaró lo ve “preparado” para asumir la responsabilidad de ocupar una posición “neurálgica” y desveló que Denis Suárez ha estado ayudando al porriñés a adaptarse a una posición que el salcendense conoce y domina a la perfección.

LIGA 1ª DIVISIÓN. 7ª Jornada 16.15h. DAZN Estadio:iBalaídos BETIS CELTA CELTA BETIS 7 15 Año de fundación 1923 Presidente Carlos Mouriño Atanes Temporadas en Primera 57 Estadio Balaídos 105 x 69 Capacidad 17.000 Año de fundación 1916 Presidente Ángel Haro Temporadas en Primera 50 Estadio Benito Villamarín 105 x 68 Capacidad 60.721 puntos puntos 4 3 12 3 EN CASA FUERA EN CASA FUERA 1 1 4 1 1 0 0 0 1 2 0 1 Ganados 13º 4º Empatados Perdidos GOLEADORES Galán Ruibal Fekir Aspas Borja Iglesias 5 6 Óscar Rodríguez William Carvalho Óscar Rguez. 1 Juanmi 2 Unai Rui Silva Gabri Veiga Canales 1 1 Larsen Marchesín Luiz Felipe Beltrán Paciencia Rodri 1 1 Borja Iglesias Gabri Veiga Canales Edgar Aspas Aidoo Guido Rodríguez Carles Pérez Álex Moreno Luiz Henrique Mallo Entrenador Eduardo Coudet Entrenador Manuel Pellegrini Banquillo Iván Villar, Coke Carrillo, Kevin, Mingueza, Carlos Domínguez, Gabri Veiga, Luca de la Torre, Solari, Swedberg y Pablo Durán Banquillo Bravo, Montoya, Víctor Ruiz, Miranda, Pezzella, Paul, Guardado, Rodri, Willian José, Joaquín, Loren, Juan Cruz Árbitro:iSoto Gradoi(comité riojano)

Veiga podría ser la gran novedad en un once que presentará otros cambios debido a la baja por sanción de Franco Cervi, expulsado con roja directa en Mestalla. La vacante del argentino será previsiblemente cubierta por Carles Pérez, futbolista en proceso de adaptación que necesita ir asumiendo los galones que se le presumen y el duelo frente a un rival del calibre del Betis le brinda una gran oportunidad de lucimiento. Menos probable, aunque factible, es la opción de Solari, futbolista de juego menos aguzado, pero que conoce a la perfección el esquema del Chacho y tiene mayor capacidad de retorno en la recuperación de la pelota.

El resto de la alineación no debería sufrir cambios, a pesar de que la recuperación de Gonçalo Paciencia incremente los recursos ofensivos del equipo. Tras un mes sin competir por causa de una lesión muscular, el delantero portugués apunta al banquillo como recambio de Larsen, que iniciará el choque junto al inamovible Iago Aspas. Por lo demás, Marchesín ocupará la portería; Mallo, Aidoo, Unai y Galán integrarán la línea defensiva, Beltrán (o Tapia si finalmente Veiga es suplente) formarán en la medular y Óscar Rodríguez se moverá por banda izquierda.

El Betis, mientras, comparece en Balaídos en estado de gracia tras haber cedido una sola derrota (frente al Madrid en el Bernabéu) en el arranque liguero y el firme objetivo de consolidar su posición en puestos de Liga de Campeones. Pellegrini cuenta con las bajas de Sabaly y Juanmi, por lesión, pero recupera a uno de los pilares del equipo, el franco-argelino Nabil Fekir, que reaparecerá en Balaídos tras un largo periodo de inactividad. Aunque tiene presente el duelo europeo frente al Roma, Pellegrini desplegará esta tarde en Balaídos un once que no va a diferir mucho de su equipo de gala y no será muy distinto del formado por Rui Silva en la portería; Ruibal, Luiz Felipe, Edgar y Álex Moreno en defensa; Guido Rodríguez y William Carvalho, en la medular; Luiz Henrique, Canales y Fekir, en la línea de volantes ofensivos y Borja Iglesias en punta.