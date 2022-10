Agustín Marchesín piensa en clave europea. El portero argentino ve factible que el Celta logre esta temporada una plaza en competición continental y cree que el próximo centenario del club es una excelente motivación para que el equipo eche el resto en pos de ese objetivo. “Nadie nos quita la ilusión de pelear los primeros puestos, de tratar de entrar en una copa europea. Estamos cerca del centenario del club, queremos lograr algo importante. Ojalá que tengamos el apoyo de toda la hinchada, que esté con el equipo”, declaró el guardameta en una entrevista con la oficina mexicana de LaLiga.

Marchesín relató cómo se produjo su fichaje por el conjunto vigués cuando militaba en el Oporto. “Yo estaba muy ilusionado con la llegada. Sabía que tenía propuestas de otros lugares, pero cuando se habló del Celta me generó una ilusión extra porque era un club muy reconocido, también en Argentina, además jugar en LaLiga era algo lindo, lo tomé con mucha ilusión”, explicó

La presencia Eduardo Coudet al frente del banquillo del Celta fue también determinante para su llegada a Vigo. “Lo que le admiro al Chacho es la pasión que le pone a su trabajo, en tratar de esmerarse para sacar lo mejor del jugador en el día a día. Me gusta aprender y crecer, es algo bueno en mi carrera”, comentó. Agustín Marchesín reconoció, por otra parrte, que le costó dejar al América en 2019 para fichar por el Oporto. “El América me ha dado todo. Salí llorando de ahí porque me costó mucho, pero fue una decisión más familiar porque no quería irme de ahí. Sin embargo tenía el sueño de jugar la Champions, de lo que era de jugar en Europa. Me costó años aceptar que salí del América”, desveló.