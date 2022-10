El Chacho Coudet afronta una temporada de retos, principalmente el de mantener el crecimiento del equipo. En una entrevista concedida al diario MARCA, Coudet, que en noviembre cumplirá dos años al frente del conjunto, tiene claro que el Celta es el equipo que más se ha deconstruido para afrontar la nueva temporada.

"Somos el equipo que más nos hemos desarmado de la Liga, sin lugar a dudas. Perdimos seis habituales titulares. Nosotros casi no nos hemos reforzado, tenemos que hacer una reconstrucción como equipo. Como entrenador es un desafío diferente porque, lo digo con buena intención, no he tenido una participación directa en cuanto a organización de pretemporada y conformación de la plantilla. Pero lo tomé como un desafío como entrenador, tratando de conseguir lo mejor de la plantilla y que el equipo cada vez se sienta más cómodo. Cuando reconstruyes partes de cero en muchas cosas, por todos los jugadores que llegan", explicaba el entrenador celeste.

Y es que el Celta ha "perdido a importantes jugadores este año", como Brais Méndez o Denis Suárez, a lo que se suma la velocidad con la que arranca la competición este año: "Seguramente vamos a empezar la segunda parte de la temporada con más tiempo de trabajo, ahora todo es sobre la marcha. El mercado ha sido difícil para todos los clubes y nos hemos armado muy sobre el inicio del torneo".

Analizando el arranque liguero, el Chacho se muestra poco satisfecho: "No me pone contento la cantidad de tantos que hemos recibido. Sería muy fácil echar la culpa a la suerte pero siempre hay cosas por corregir. Nos generan muy poco y nos hacen muchos goles, esa es la realidad. También nos hemos enfrentado a rivales de mucha jerarquía. El primer tiempo que hicimos ante el Real Madrid fue excelente y nos fuimos perdiendo 1-2. También es difícil decir que hicimos un buen partido contra el Atlético y nos metieron cuatro goles en cuatro llegadas", precisa.

Coudet apuesta por la capacidad de adaptación de los nuevos fichajes, como los de Óscar Rodríguez y Carles Pérez: "Óscar ha tenido más tiempo de trabajo y se ha adaptado de mejor manera. Se le ve cómodo en el sistema y ha hecho muy buenos partidos", asegura el Chacho, mientras apunta que Carles "llegó tres días antes del inicio" , por lo que irá "creciendo con el tiempo": "Es un jugador de calidad y tiene que incorporar automatismos que tiene este equipo, en cuanto a la recuperación ante la pérdida. Es un jugador que intenta generar constantemente, pero esos automatismos colectivos son importantes", concluye.

El entrenador del Celta también se pronuncia sobre otras apuestas como De la Torre, Swedberg, y Larsen, los tres con perfiles bien diferenciados: "Para mí, como entrenador, es un desafío sacar las mejores versiones de los jugadores que son nuevos en la Liga y esto lleva un tiempo. A veces desmerecemos la complejidad de esta competición, en cuanto a un montón de cosas. La velocidad a la que se mueve la pelota, lo fina que es, los controles, las recepciones... Todo tiene un tiempo de trabajo. Luego trato de trabajar con todos de igual manera. Todo parece un drama. Dije que es una lástima que Swedberg no tenga ficha del filial, cuando Valverde o Vinicius jugaron en el Castilla. Era una apuesta del club a futuro. Lo que no quiere decir que si en 15 días está mejor que los demás, pueda jugar".

En cuanto al polémico portazo a Aspas para ir a la selección, Coudet lo tiene claro: a Iago todavía le queda una bala. "Existe la posibilidad, siempre se lo digo. Es un jugador diferencial para nosotros y lo sería para cualquier equipo. La única manera que tiene de gastar esa bala es continuar como lo viene haciendo en el arranque de este torneo". Finalmente, Coudet se pronunció sobre la titularidad de Gabri Veiga, asegurando que "está muy bien, va creciendo y mejorando". "Es un chico que, siempre lo dije, va a jugar en Primera división. Estos días vimos unas imágenes y participó Denis, que le da una gran mano porque está jugando en una posición que él domina a la perfección. Le explica cosas. Puede ser titular en cualquier momento". Y es que Veiga se siente cómodo jugando de centrocampista, "por eso estamos trabajando aspectos para mejorar y corregirlo. Son muy buenos los minutos que está teniendo de participación. Ha crecido una enormidad y está para ser titular en cualquier momento. Ha crecido en lo futbolístico y en lo físico"

Al Chacho le gustaría ser el entrenador del centenario, pese a que le queda solo un año de contrato: "Cuando iniciamos un proyecto a tres años, se apuntaba hacia algo que cambió. No se dio este año, será en el siguiente. Dijo el presidente que será para el año que viene con el centenario. Yo intento adaptarme de la mejor manera", explica.