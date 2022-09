La costumbre del derbi más extraño

Es una anomalía histórica que se ha convertido en rutina. Un derbi que se afirma desde el sarcasmo y se niega desde la indignación. La misma pasión celeste y blanquiazul, pero a la vez diferente. El Celta B recibe esta tarde (18.00 horas, TVG2) al Deportivo. Es el quinto pulso de tal naturaleza desde 2020, con reparto de victorias hasta el momento. El calendario se alía para concentrar la atención céltica sobre el encuentro: en Balaídos, con la actividad de la Liga paralizada por la jornada internacional. Incluso se estrena césped de última generación.

Desde A Coruña se cuestiona el concepto en sí. “Supone un partido especial por las circunstancias en las que se da. Obviamente buscamos que haya cuanto antes el verdadero derbi, que sería bonito para ambas aficiones, pero tenemos que empezar por ganar el sábado”, asegura Ibai Gómez. Bergantiños, emblema espiritual del deportivismo, admite que la mera existencia de este emparejamiento le parece “triste, como coruñés”. Y el entrenador, Borja Jiménez, acepta la presión: “Me gustaría ganar porque sé que para nuestra afición no ganar al Celta B es más doloroso que no ganar cualquier otro partido”.

El Deportivo se resiste a la sucesión de traumas que encadena desde aquel 23 de junio de 2019 en que el cabezazo de Marí rozó el palo del Mallorca, frustrando el regreso a Primera. La entrada de Abanca como máximo accionista, y responsable de la gestión, ha alejado el peligro de liquidación. El banco inyecta dinero a pérdidas, con la esperanza de recuperarlo con el retorno al fútbol profesional, y el proyecto futbolístico se ha estabilizado tras tantos vaivenes. Lo demuestra la continuidad de Borja pese al fiasco en la final del play off de ascenso ante el Albacete.

“El Deportivo ha cambiado mucho fondo de armario, con doce o trece incorporaciones, pero de los once que están jugando siete u ocho son del año pasado”, analiza el entrenador del Celta B, Claudio Giráldez. “Eso les da una estabilidad en muchas fases del juego que equipos como nosotros, en construcción, no tenemos. Es una plantilla muy potente para este grupo. Pero como todos, tienen sus debilidades. Tenemos que tener claro cuáles son y aprovecharlas. Por momentos nos tocará sufrir y por momentos, ser martillo”.

El Deportivo ha firmado buenos resultados tras el aplazamiento de su primer partido por el colapso del DUX: dos victorias y un empate. No convence, sin embargo, su juego y la exigencia del ascenso directo, para evitarse angustias, reduce el margen de maniobra. El Celta B, por su parte, logró en Ceuta su primera victoria. Giráldez ha ido modificando sus alineaciones; no solo por los estímulos de los hechos, sino por su propia convicción: “Este año tenemos una plantilla muy equilibrada en cuanto a nivel. Es muy parejo del jugador 1 al 23. Eso provoca una competitividad interna muy alta. No soy amante de repetir once y tener un bloque igual todas las semanas. Nuestra plantilla se da a eso. Los chicos lo saben y tienen que esforzarse”.

El técnico porriñés ha hecho tanto hincapié en el componente emocional como en el táctico. De la pizarra anticipa: “Nosotros vamos a intentar llevar el control del juego desde la posesión. A veces lo consigues y a veces, no. No nos negamos a hacer daño robando y corriendo. Tenemos que tener recursos. Jugamos contra un rival de un nivel técnico muy alto, defensivo y ofensivo. Costará más que otros días. Si tenemos el balón mucho tiempo, estaremos más cómodos”.

En el vestuario, a la vez, ha insistido en afrontar “con naturalidad” un partido que excede lo vivido por sus jugadores más imberbes. Claudio Giráldez exige “control emocional” en recuerdo de la tangana con la que concluyó el último derbi en Balaídos: “Quiero que el equipo aprenda de lo que pasó en Balaídos el año pasado. No me gustaría que se repitiese ni para bien ni para mal. Tenemos que dar imagen de equipo estable, saber ganar y saber perder. Esas cosas no se pueden repetir”.

Suceda lo que suceda, el partido añadirá nuevas estampas al álbum de la gran rivalidad gallega. A la colección se han agregado el doblete de Alfon, el recibimiento con mariachis en Barreiro antes de la goleada herculina, la invasión de campo de aficionados célticos para despedir a los visitantes... Todo lo humano, de lo cómico a lo áspero, cabe en un derbi gallego. Incluso que lo extraño se convierta en costumbre.