Fran Beltrán considera que el mal partido firmado en la última jornada contra el Valencia es un toque de atención para el Celta, que ha tomado nota de los errores cometidos en Mestalla. “Una hostia a tiempo, con perdón de la expresión, siempre viene muy bien. Si perdemos así ahora, va a servir para darnos cuenta de que cualquier equipo en esta competición nos va a pasar por encima”, ha advertido en rueda de prensa el medio centro, que ha reconocido que el arranque liguero ha sido “un poco complicado” para el Celta. “Tenemos derrotas ante grandes equipos, como el Real Madrid o el Atlético, pero nosotros buscamos la excelencia y son derrotas que también duelen”, ha reconocido.

Beltrán ha puesto el foco en los numerosos goles que está recibiendo el Celta como uno de los problemas que el equipo necesita corregir de inmediato. “Nos crean muy poco, pero lo que nos crean acaba en gol. Tenemos que corregirlo, intentar que la portería esté a cero porque nosotros siempre tenemos ocasiones, siempre generamos”, ha reflexionado. “Tenemos que trabajar como esta semana, a tope, para intentar que esos goles que nos están metiendo no sucedan”, ha precisado.

El futbolista madrileño ha indicado que el Celta no va a modificar su modelo de juego en función del rival. La idea va a ser la misma frente a los grandes que frente a los pequeños. “Hay equipos que se encierran contra los grandes y otros que los van a buscar. Nosotros somos de los que los van a buscar y, a veces, es normal que te han goles al contragolpe”, ha analizado Beltrán. “Es nuestra forma de jugar y no nos vamos a esconder”, ha remachado.

El centrocampista celeste admite que le está costando “un poquito” adaptarse a su nueva posición en el esquema, más adelantada, formando pareja con Renato Tapia. “A uno siempre le gusta jugar en la posición en que más cómodo se siente, pero voy a estar donde me necesite el míster. Si me necesita de extremo, de extremo, si de delantero, de delantero. Voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda y trabajar. Es por el bien del equipo”, ha explicado. “No queda otra que trabajar, aunque juegue un poquito más adelantado, que me cuesta un pelín más porque no estoy acostumbrado”, ha agregado.

A la hora de fijar el objetivo para la temporada en curso, Beltrán prefiere ir fijándose metas a medida que el equipo crezca en el campeonato, sin descartar la opción de pelear por entrar en competición europea. “Hay que ir paso a paso y luego veremos dónde llegamos. Esto acaba de empezar. Hay que ir paso a paso y luego ver hasta dónde llegamos. Conseguir puntos y ver hasta dónde podemos llegar”, ha establecido. El madrileño considera que, pese a los numerosos cambios que ha sufrido el plantel, el Celta tiene mimbres para igualar o mejorar el rendimiento del pasado curso en cuanto los nuevos se vayan acoplando a la idea de juego. ""Yo creo que sí, que podemos llegar a ese nivel y por qué no soñar con superarlo, con intentar llegar lo más arriba posible. Tenemos jugadores, y calidad de sobra, para hacerlo", ha asegurado.

El medio centro celeste ha manifestado, por otra parte, su sorpresa por que Iago Aspas no haya sido convocado con la selección. “Siendo el jugador que es, no lo entiendo. Es un gran jugador, para mí uno de los grandes delanteros que tiene España. Borja Iglesias también se merece ir, pero, como es lógico nosotros tenemos predilección por Iago”, ha comentado. “Iago se lo merece y puede aportar mucho a la selección”, ha añadido Beltrán, que ha asegurado que la decisión de Luis Enrique de no convocarlo no le ha afectado anímicamente: “Él está muy bien, fuerte de mente, ayudando a los compañeros. Es un ejemplo para nosotros”.