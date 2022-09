Estados Unidos cree en De la Torre

Luca de la Torre vive una situación paradójica. Eduardo Coudet, con el que convive a diario sin aparentes fricciones, le niega los minutos. El seleccionador estadounidense, Gregg Berhalter, con el que tuvo disputas en el pasado, lo mantiene en su grupo de confianza. El centrocampista ha sido convocado para los amistosos contra Japón (23 de septiembre, Düsseldorf) y Arabia Saudí (27 de septiembre, Murcia). De la Torre habrá recibido con alivio la noticia. La Copa del Mundo asoma en el horizonte y su papel marginal en Vigo hacía peligrar su participación. Aún existe ese riesgo. “Pueden pasar muchas cosas antes del 9 de noviembre, cuando dé la lista definitiva”, ha advertido Berhalter. “E incluso del 9 al 14, cuando hay que enviársela a la FIFA”. De la Torre necesita mayor protagonismo en las nueve jornadas ligueras que restan. El Celta lo necesita en treinta y tres. Será una pieza clave a la hora de determinar la profundidad real del banquillo.

Las convocatorias reparten disgustos y alegrías en la última ventana de amistosos previa al Mundial. Amanece hoy el celtismo pendiente de si Aspas y las lesiones de otros delanteros le tuercen el pulso a Luis Enrique. Ya avisan en los mentideros capitalinos que el asturiano se encastillará en su negativa. Más probable es que llame a Brais, eterna carne celeste, y que a Veiga le premie Luis de la Fuente su inicio liguero en la sub 21. No es época en que proliferen los internacionales célticos. Larsen se ilusiona con su irrupción en los mayores. “Le veo un gran futuro”, ha confesado Ole Solbakken. No había vuelto desde su debut en noviembre de 2020. Contra Eslovenia y Serbia se inicia un camino, toda vez que Noruega quedó fuera del Mundial. Esa esperanza se vuelve decepción en Perú, dolorosamente eliminada en última instancia por Australia. Renato Tapia, referente patrio, estará ante México y El Salvador. Aidoo, instalado con firmeza en Ghana, sí galopa hacia Catar y se probará ante Brasil y Nicaragua.

Novo internacional no #RCCelta! 🇺🇸💙



𝐋𝐮𝐜𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐓𝐨𝐫𝐫𝐞 foi convocado por @USMNT para os partidos ante Xapón e Arabia Saudita 🔝



La internacionalidad no siempre retrata lo doméstico. No en el Celta, desde luego. Aspas reclama desde el campo lo que se le niega en los despachos. Luca de la Torre obtiene, en cambio, un premio a lo que se recuerda de él en el Heracles y a los méritos que contrajo en anteriores estancias con Estados Unidos. Pudo pasarle como a Orbelín Pineda; ignorado por Coudet, desapareció durante un tiempo de la selección mexicana, que ahora lo recupera.

Números de Orbelín

De la Torre no ha superado en estas cinco primeras jornadas ligueras el nivel de participación que tuve Orbelín en la segunda vuelta de la anterior temporada. El estadounidense acumula 11 minutos más descuentos en dos partidos: 4 ante el Real Madrid y 7 ante el Cádiz. Ante Espanyol, Girona y Atlético no salto al campo.

Gregg Berhalter, sin embargo, lo ha incluido en su convocatoria para los amistosos contra Japón y Arabia Saudí. En el entorno de la selección estadounidense existen las mismas controversias que en cualquier otra. Muchos lloran a ausentes como Jordan Pefok. Y Berhalter habla de exámenes y márgenes de maniobra en el mes y medio que faltará después. Con todo, se antoja evidente que los llamados en este momento tienen medio billete a Catar en el bosillo.

No es De la Torre el único que participa poco en su club. Berhalter ha priorizado la estabilidad del grupo que logró la clasificación. “Sé que no vamos a ser el equipo más talentoso en la Copa del Mundo y vamos a tener que compensarlo siendo una unidad cohesionada, trabajando el uno por el otro, peleando el uno por el otro y mostrando un gran espíritu de equipo”, ha declarado. “Parte de ello depende de jugadores que tienen experiencia, han estado con el grupo antes, entienden la cultura de equipo y entienden muy bien a sus compañeros”.

Luca de la Torre, a sus 24 años, tal vez no figure entre los veteranos, pero sí entre los inquilinos habituales, que han contribuido a edificar esa identidad colectiva. Ha sido un proceso costoso. El céltico debutó ante Irlanda en junio de 2018. No volvería a jugar hasta 2021. Pero en los últimos meses se ha convertido en un jugador muy utilizado, como titular o saliendo desde el banquillo. Acumula diez partidos con la absoluta y ha recompuesto su relación con Berhalter. De la Torre llegó a revelar que el técnico le reclamaba mejorar en las transiciones y hasta respondió con cierta ironía (colgando imágenes de acciones acertadas) a esas críticas. Berhalter no se lo ha tenido en cuenta. Ha apreciado más su crecimiento personal y futbolístico. Ante Honduras lo declaró “el hombre del partido”.

Pendiente de aclimatación

Berhalter ha tenido que convivir con las quejas de los aficionados, a los que entusiasma la calidad y vistosidad del juego de De la Torre. Aunque no en la misma medida, también Coudet tiene que convivir con el murmullo de la grada. Si bien no costó tanto como Swedberg (1,8 millones por 5 del sueco), ambos son apuestas específicas de Luis Campos por las que Coudet no ha mostrado agrado. Aunque con matices. El entrenador argentino hizo saber desde el principio que Swedberg, a su juicio, no estaba preparado para competir en Primera División. En De la Torre sí aprecia material interesante, pero pendiente de aclimatación. Que es casi siempre un procedimiento meticuloso y largo con Coudet.

De la Torre ofrece polivalencia, una cualidad esencial en una plantilla corta. Coudet lo catalogó inicialmente como jugador de banda. En el flanco derecho tiene por delante a Carles Pérez y Solari. Contra el Cádiz, en cambio, actuó como mediocentro. Su manejo de ambas piernas y su dinamismo en el giro aportan calidad. Pero como pareja de Beltrán, en una configuración menos conservadora que con Tapia, es Veiga el que se ha ganado el puesto. De la Torre también podría jugar por la banda izquierda o como mediapunta. Todo lo ha probado a lo largo de su carrera. Coudet le afeaba, al menos en pretemporada, una tendencia excesiva a la conducción.

El jugador parece gestionar de momento con serenidad su situación. En el vestuario ha mostrado un carácter tranquilo más que tímido, de trato agradable y buen sentido del humor. Y en la cúpula de Príncipe observan su caso, como el de Swedberg, con naturalidad, como parte de su adaptación. El Mundial marca claramente una de las fronteras a traspasar.