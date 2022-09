Coudet va definiendo su equipo tipo

Eduardo Coudet va poco a poco definiendo su once. El Chacho es de los que suele emplear un equipo tipo que puede recitarse de carrerilla y este curso necesita acomodar sobre la marcha al esquema un buen número de piezas con las que no contaba la pasada temporada. La idea de juego no ha variado. Han cambiado las piezas, que influyen el modo de ejecutarla. La adaptación de los nuevos fichajes, las lesiones y el rendimiento en los partidos condicionan los movimientos del técnico.

Tres nombres sobresalen del conjunto: Iago Aspas, cuyo infalible instinto predatorio concentra más del 62 por ciento de los goles del equipo; Strand Larsen, un nueve de gran físico y personalidad desbordante que ha dado carácter y soluciones al ataque; y Gabri Veiga, la gran esperanza de la cantera que revolucionado al equipo entrando desde el banquillo y llama con fuerza a la puerta de la titularidad. El porriñés se perfila ya como el sustituto natural de Denis Suárez, exiliado en la grada y única baja importante que el club no ha cubierto en el mercado. Coudet ha partido de un equipo titular más o menos estructurado y lo ha ido modificando en función de lo que él ha pensado que requería el partido, con más aciertos que errores. El preparador celeste solo ha repetido once una vez y ha empleado de modo más o menos habitual a 15 futbolistas, además de Veiga, todavía con ficha del filial, cuyo protagonismo en el arranque liguero ha sido mucho mayor del esperado. Iván Villar, Kevin Vázquez y el joven Williot Swedberg no han debutado, mientras que Luca de la Torre, Óscar Mingueza y Carlos Domínguez han tenido un papel meramente testimonial. CELTA-ESPANYOL CELTA-REAL MADRID JORNADA 1 JORNADA 2 Galán Galán Óscar Cervi Paciencia Paciencia Unai Unai Óscar Marchesín Beltrán Marchesín Tapia Beltrán Aidoo Aidoo Aspas Aspas Solari Cervi Mallo Mallo 2-2 1-4 Los onces del Chacho CELTA-CÁDIZ GIRONA-CELTA JORNADA 3 JORNADA 4 Galán Galán Óscar Óscar Aspas Aspas Unai Unai Marchesín Tapia Beltrán Marchesín Tapia Beltrán Aidoo Aidoo Carles Pérez Carles Pérez Cervi Cervi 0-1 3-0 Mallo Mallo ATLÉTICO DE MADRID-CELTA JORNADA 5 Galán Cervi Larsen Unai Marchesín Tapia Beltrán Simón Espinosa Aidoo Aspas C. En el estreno liguero frente al Espanyol, con el plantel aún incompleto, el Chacho apostó por situar a Óscar Rodríguez en la posición que habitualmente venía ocupando el salcedense, pero el equipo no carburaba y el técnico modificó su idea inicial en el descanso, incrustando a Tapia entre los centrales y situando a Beltrán como enganche. El Celta mejoró con el cambio, pese a que el Espanyol acabó neutralizando una desventaja de dos goles debido a un grueso error defensivo y un inocente penalti cometido por Mingueza sobre la bocina. En este primer partido, Solari inició en banda derecha y Cervi actuó en el costado izquierdo. La idea del doble pivote, una solución de urgencia mientras se ajustaba la posición a los nuevos fichajes, caló frente al Real Madrid, contra el que el Celta firmó un notable primer tiempo, pese a que el vigente campeón liguero aprovechó cada error celeste para vapulearlo tras el intermedio. Renato Tapia y Fran Beltrán volvieron a repetir en el eje de la medular en Montilivi, primera salida del curso para los celestes. La novedad en el once fue en esta ocasión Carles Pérez, que hasta entonces había entrado desde el banquillo, en lugar de Gonçalo Paciencia, lesionado unos días antes del choque. El Celta se llevó el partido con un solitario gol de Aspas en una tarde en la que el Girona inquietó muy poco a Marchesín. De vuelta a Balaídos para recibir al Cádiz, Coudet repitió once por primera y única vez este curso. El Celta, sin embargo, tuvo muchos problemas para llegar al área contraria y el técnico rectificó tras el descanso con el ingreso en cancha de Gabri Veiga y Larsen, este con un solo entrenamiento a sus espaldas tras incorporarse a filas en el último día de mercado. La salida del dúo disparó las prestaciones del Celta, que goleó a los de Sergio González en su mejor actuación hasta la fecha. Las bajas por lesión de Paciencia y sobre todo Óscar González condicionaron la visita al Atlético de Madrid en el último compromiso liguero. Frente a los colchoneros, el preparador celeste dio la alternativa a Larsen de partida, pero se dejó a Veiga en el banquillo para repetir con Beltrán y Tapia en el eje de la línea la medular. El Celta inició con energía el partido y llegó a desperdiciar tres ocasiones claras para adelantarse en el marcador, lo que no hizo el Atlético, que golpeó con Correa en su primera llegada y convirtió en gol casi cada una de sus disparos a puerta. La salida de Gabri Veiga, que se estrenó como goleador con el primer equipo, mejoró al Celta, que dio la cara, pese a lo abultado del resultado final (4-1). En la próxima visita a Mestalla, Gabri Veiga podría ser la novedad en el once –habrá que ver si el Chacho le da la alternativa de partido o sigue apostando por Tapia–, que podría sufrir alguna modificación más si Óscar Rodríguez se recupera de sus problemas musculares. Óscar inicia parte del trabajo con el grupo La segunda sesión de entrenamiento sobre la semana dejó la buena noticia de que Óscar Rodríguez se ha incorporado, de momento de forma parcial, al trabajo con el grupo, lo que incrementa sus opciones de ser de la partida para el compromiso liguero de este sábado frente al Valencia (Mestalla, 18.30 horas). El talaverano se lastimó el muslo izquierdo en la segunda parte del encuentro con el Cádiz y parecía contar con bastantes opciones de estar disponible el pasado sábdo en el Metropolitano tras descartar las pruebas médicas una rotura muscular. El futbolista volvió al grupo, pero enseguida tuvo que parar al resentirse de sus molestias y finalmente causó baja ante el Atlético. Ahora vuelva de forma parcial al grupo con la idea de reaparecer en Mestalla, pero su concurso ante el Valencia va a depender de la evolución de su lesión en los próximos días.