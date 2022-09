El Celta lleva tiempo trabajando en un mecanismo que permita a sus abonados ceder los abonos a terceras personas cuando no puedan asistir a los partidos. El club está desarrollando un programa para que la cesión de estos carnés pueda realizarse de un modo cómodo y con garantías de seguridad y espera presentarlo en un plazo más o menos breve de tiempo.

La cesión de los carnés ha sido demandada por un sector importante de la afición para intentar solventar el problema de los asientos vacíos de los aficionados que no asisten a los encuentros. La medida había sido planteada al responsable del Área Social del Celta, Raúl Rivas, encargado de diseñar la última campaña de abonados.

Existen algunas complicaciones técnicas que están pendientes de solucionar, pero que el club confía en tener listas una vez se termine de desarrollar el programa. El club quiere dejar todo bien atado, sin lagunas legales, para evitar que la experiencia pudiese acabar en el juzgado, como recientemente le ha ocurrido al Barcelona o al Real Madrid por el reparto de beneficios de esa cesión. Otros clubes, como el Athletic de Bilbao, ya tienen habilitado un mecanismo on line que permite a sus socios ceder sus carnés.

El presidente del Celta, Carlos Mouriño, realiza por otra parte una “valoración muy positiva” de la última campaña de abonados. La campaña ha recuperado a muchos de los socios fugados en los últimos dos años y ha incrementado la masa social de la entidad hasta los 16.000 abonados. La falta de espacio debido a las obras del estadio ha obligado al club a suspender las altas de abonos debido a que LaLiga exige reservar un porcentaje de entradas para su venta el público. El Celta espera abrir un nuevo plazo de altas una vez esté concluida la reforma de Marcador, pero no tiene certeza de cuándo va a estar rematada la obra. El Concello ha señalado que estará terminada a comienzos del próximo año, pero Mouriño se muestra escéptico y recuerda que el consistorio ha incumplido sistemáticamente los plazos de una reforma, la de todo el campo, que tendría que haberse concluido en 2017.

Al Celta le preocupa también cuándo va a comenzar la reforma de Gol, que por ahora ni siquiera está licitada. Tampoco entiende cómo espera ampliar el Concello el estadio hasta los 40.000 espectadores para que la instalación pueda optar a ser sede del Mundial en 2030. Los expertos del club consideran imposible incrementar en 15.000 personas el aforo. “Creemos que es una vez más una patada hacia delante, un quedar bien, sin ninguna posibilidad de éxito”, indica Mouriño sobre Abel Caballero. “Hoy técnicamente hacen maravillas. A lo mejor lo hacen. No sé cuánto costaría. Pero sobre un supuesto, se deberían modificar las gradas que hay; no con gradas supletorias. Que me expliquen cómo”.

El dirigente valora, por otra parte, el alto índice de asistencia al estadio de Balaídos en los tres compromisos ligueros que se llevan disputados en el coliseo celeste. En Príncipe creen que las buenas entradas registradas en estos primeros compromisos ligueros son un síntoma de que “se ha despertado ilusión por ver al Celta”.

El Celta lleva tiempo trabajano en un mecanismo que permita a sus abonados ceder los abonos a familiares y amigos cuando no puedan asistir a los partidos. El club esta desarrollando un programa para que la cesión de estos carnés pueda realizarse de un modo cómodo y con garantías de seguridad y espera presentarlo en un plazo más o menos breve de tiempo.

La cesión de los carnés ha sido demandada por un sector importante de la afición para inentar solventar el problema de los asientos vacíos de los aficionados que no asisten a los encuentros. La medida había sido planteada al responsable del Área Social de Celta, Raúl Rivas, encargado de diseñar la última campaña de abonados.

Existen algunas complicaciones técnicas que están pendientes de solucionar, pero que el club confía en tener listas una vez se termine de desarrollar ell programa. El club quiere dejar todo bien atado, sin lagunas legales, para evitar que la experiencia pudiese acabar en el juzgado, como recientemente le ha ocurrido al Barcelona o al Real Madrid. Otros clubes, como el Athletic de Bilbao, ya tienen habilitado un mecanismo on line que permite a sus socios de ceder sus carnés.

El Celta ha realizado, por otra parte una “valoración muy positiva” de la última campaña de abonados. La campaña ha recuperado a muchos de los socios fugados en los últimos dos años y ha incrementado la masa social de la entidad hasta los 16.000 abonados. La falta de espacio debido a las obras del estadio ha obligado al club ha suspender las altas de abonos debido a que LaLiga exige reservar un porcentaje de entradas para su venta el público. El Celta espera abrir un nuevo plazo de altas una vez esté concluida la reforma de la Grada de Marcador, pero no tiene certeza de cuándo va a esta rematada la obra. El Concello ha señalado que estará terminada a comienzos del próximo año, pero el club se muestra escéptico y recuerda que el consistorio ha implido sistemáticamente los plazos de una reforma, la de todo el campo, que tendría que haberse concluido en 2017.

En este sentido, al Celta le preocupa no solo cuando va a estar terminada la grada de Marcador, sino cúando va a comenzar la reforma de la grada de Gol, última en acometerse que por ahora ni siquiera está licitada. Tampoco entiende el club celeste cómo espera ampliar el Concello el aforo del estadio hasta los 40.0000 espectadores para que la instalación pueda optar a Mundial. Los técnicos del club consideran muy complicado técnicamente incremetar en 15.000 personas el aforo de las actuales gradas.

El club celeste valora, por otra parte, el alto índice de asistencia al estadio de Balaídos en los tres compromisos ligujeros que se llevan disputados en el coliseo celeste. En los tres encuentros se agotó o estuvo a punto de agotarse el papel, no solo en la visita del Real Madrid, sino también en partidos con adversarios de menor fuste, como el Espanyol o en la última jornada en casa contra el Cádiz. En la Calle del Príncipe creen que las buenas entradas registradas en estos primeros compromisos ligueros son un síntoma de que “se ha desperado cierta ilusión por ver al Celta”.