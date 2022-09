Eduardo Coudet anticipó en rueda de prensa que el Celta saltará al césped del Metropolitano sin ningún tipo de complejo y con la firme convicción de conseguir los tres puntos en el feudo del Atlético, algo que no sucede desde hace quince años. "Hay rachas que están para romperlas. Viajamos con la intención de hacerlo de la mejor manera y que las estadísticas no condicionen". Sacó pecho respecto a este tema el Chacho, orgulloso de haber vencido muchas veces a las estadísticas negativas desde que aterrizó en Vigo. Destacó que han preparado este partido como los demás, "para ganar", porque siempre intentan "ser protagonistas" y quedarse con los tres puntos: "Es lindo que exijan que vayamos a jugar contra el Atlético y que tengamos que hacerlo de tú a tú. A mí me gusta la exigencia de que el equipo tenga la obligación de jugar bien sin importar el rival".

El entrenador celeste confirmó la ausencia de Óscar Rodríguez pero no quiso enseñar sus cartas preguntado por quién será el encargado de ocupar su lugar en la alineación. "No vamos a tomar el riesgo de que se pueda lastimar. El doctor insiste en que no hay una lesión muscular, pero él siente una dureza ahí". Se guardo para él la configuración del once, pero tuvo palabras de elogio para Larsen y Gabri Veiga. Sobre el noruego, al que nota "bien", destacó que su carácter extrovertido le va a ayudar en el proceso de adaptación: "Es un jugador físico y esta no es una liga de mucha fricción. En Países Bajos podía utilizar más los brazos, pelear más con los centrales. Él se tiene que acostumbrar porque el primer día ya se llevó una tarjeta (por un codazo)". Sobre Veiga, ensalzó su madurez porque "tuvo un crecimiento muy grande del año pasado a este". También explicó que esta semana han analizado el encuentro de la pasada campaña en el mismo escenario para no repetir los mismos errores a la hora de combatir la profundidad de los carrileros colchoneros. A pesar de que nos tocó perder, fue un partido parejo. Contra estos equipos, cuando tienes opciones hay que concretarlas. En el último nos ganaron con dos jugadas similares que hemos tratado de repasar. Pero pensamos en lo que podemos proponer y generar nosotros para lastimar en la portería del Atlético". Del rival, alabó a Simeone, "el mejor representante argentino en los banquillos", y aseguró que "el Atlético de Madrid juegue a lo que quiere el Cholo es su mayor virtud". "Vamos a tratar de adaptarnos a lo que pida el choque. A lo mejor tendremos la posesión o a lo mejor será un partido más combativo. No lo sabemos. Veremos quién podrá imponer sus condiciones. Nosotros seguro intentaremos dominar el juego".