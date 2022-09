Un Celta “reforzado” y con “buena pinta”

El Celta se ha reforzado bien en el mercado estival y ha iniciado el curso con buenas sensaciones y una interesante provisión de puntos para afrontar el difícil tramo de calendario que se le avecina. Esa es la coincidente opinión de técnicos y futbolistas ligados al conjunto celeste, que valoran el buen comportamiento de un grupo en fase de adaptación, que ha mostrado más virtudes que defectos y ha desplegado un interesante nivel competitivo contra adversarios de diferente pelaje. Los expertos consultados consideran que, pese a manejar de nuevo un plantel corto, Eduardo Coudet cuenta este curso con “mejores mimbres” para intentar dar un salto clasificatorio. El fichaje del noruego Jörgen Strand Larsen es el más valorado.

“El inicio ha sido ilusionante. Se ha reforzado el equipo, Iago Aspas sigue a pleno rendimiento y al Celta se le ve solvencia para competir con cualquier rival, no solo con los de su liga. Puede competir con los que equipos que quieren estar en la zona privilegiada”, apunta Alejandro Menéndez, extécnico del filial y el primer equipo celeste.

El preparador asturiano opina que los fichajes incorporados por Luis Campos en el último mercado estival han mejorado al equipo en todas sus líneas y dan más alternativas a Coudet. “Mi impresión es que el Celta está más equilibrado esta temporada. El equipo parece más compacto, mejor anillado, más competitivo. Antes parecía que se deshilachaba en algunas zonas del campo”, observa Menéndez, que dibuja buenas perspectivas: “Los entrenadores solemos mirar mucho eso, cómo se solventan los problemas en el campo, con y sin balón, y me parece que hay mejor sociedad entre los jugadores”.

El expreparador del Albacete, entre otros equipos, valora la calidad de las nuevas incorporaciones. “Tiene mejores mimbres que el año pasado. Se ha fichado bien, buscando mejorar el equipo, la verdad es que tiene bastante buena pinta”, dice.

Prueba de fuego

El particular Tourmalet que el equipo vigués afronta en las próximas semanas –visita al Metropolitano y Mestalla, Betis en casa, desplazamiento al Camp Nou y cita con la Real Sociedad en Balaídos– será, a juicio de Menéndez , “una prueba en la que se tienen que ver cosas”. “Es un tramo que no va a ser determinante, pero sí se verá si el Celta es capaz de dar un paso al frente para salir de esa zona media. No va a ganar todos los partidos, pero creo que se va a comportar con solvencia para competir con esos equipos que siempre están ahí, llámese Atlético, Betis o Real Sociedad. Si logra buenos resultados, saldrá muy reforzado”, sostiene.

Fran Noguerol, excapitán celeste y antiguo director deportivo del Albacete, valora que se haya dado continuidad a Coudet. “Se mantiene lo principal, que es dar continuidad al entrenador y al método. Ha habido una línea continuista con el cuerpo técnico y creo que el Celta se ha reforzado bien en todas las posiciones”, reflexiona. Al canterano céltico le gusta especialmente el fichaje de Larsen. “Es un delantero con muy buena pinta. Si se confirma lo que vimos el otro día, es lo que te puede dar él y lo que puede liberar a Iago. Tener una referencia ahí que le sujete centrales, le va a dar más libertad de movimientos”, explica.

Noguerol ve en el inmediato calendario del Celta toda una prueba de fuego para el grupo de Coudet. “Es un momento para poner a prueba tu nivel. Es un tramo muy complicado, pero el Celta llega en buen momento, las sensaciones son buenas y alcanza estos cinco partidos tan difíciles en una situación bastante desahogada”, subraya.

Moncho Carnero, extécnico del Celta y comentarista en la Radio Galega, coincide. “El Celta ha mostrado buena cara. Salvo el despiste en los últimos minutos con el Espanyol, lo está haciendo bien. El Madrid es lógico que te gane, y ante el Girona y el Cádiz, sin hacer un gran partido, se llevó los tres puntos, que era lo importante”, relata. “Es un equipo en construcción. Ha cambiado mucha gente y muchos jugadores han llegado a última hora y todavía se están adaptado. En el primer y en el segundo partido para mí no dieron el nivel que tienen y sin embargo en los dos siguientes ya han estado mucho mejor”, comenta.

Carnero destaca como aspectos más positivos de este inicio de curso la consolidación en el primer equipo de Gabri Veiga, un futbolista que “más pronto que tarde va a ser importante dentro de la estructura del equipo” y el fichaje de Larsen. “Es el delantero que el Celta necesitaba. Un delantero que fije a las defensas contrarias y le dé a Iago esos dos metros que necesita para armarla”, establece.

Jacobo Montes, técnico del Coruxo, se expresa en parecidos términos. “En líneas generales es un muy buen arranque, a pesar del traspié del resultado inicial con el Espanyol, que consigue empatar en el último minuto. Pero después el Celta se repuso muy bien. Consigue una victoria de mucho valor contra el Girona, que venía de ganar 3-1 al Getafe, y sobre todo los últimos minutos contra el Cádiz me parecieron muy esperanzadores porque perder contra el Real Madrid entra dentro de los previsto”, analiza.

Mejores mimbres

Los fichajes, en opinión de Montes, mejoran el plantel. “En líneas generales ha mejorado. En defensa, Unai mejora a Araújo y a Murillo, aunque luego no tiene tranta profundidad de banquillo con Mingueza y Carlos y necesitaría un jugador más en línea defensiva”, señala. “Los refuerzos han sido buenos. Larsen se va a compenetrar con Iago y con Paciencia, que también me parece un buen fichaje; y luego están las incógnitas de Luca y Swedberg, que son apuestas de futuro; Gabri dejó de ser promesa y comienza a ser una realidad; Óscar le va a dar mucho disparo, que es algo de lo que el equipo adolecía; y Carles Pérez puede jugar tanto arriba como en banda”, acota Montes, que echa de menos “un sustituto” para Denis. “Pero en general el Celta ha fichado muy bien”.

El extécnico del filial celeste tiene un buen pálpito en relación al difícil calendario que espera el grupo de Coudet: “El fútbol muchas veces son dinámicas y lo importante, que era arrancar bien, lo ha hecho. Esto seguramente le va a permitir competir con rivales de mayor entidad. El equipo ha arrancado muy bien y creo que afronta con muchas garantías y confianza este pequeño Tourmalet que le espera ahora”.

Iago Bouzón, exdefensa del Celta y Recreativo de Huelva y representante de futbolistas, tiene buenas vibraciones. “Las sensaciones son buenas. Le falta rodaje, pero lo que veo me gusta. Es un equipo reconocible. Al final lo enmascara todo un poco el estado de forma de Iago, que no ha cambiado y no va a cambiar. Por la repercusión que tiene, todo va a seguir girando alrededor de él, pero sí que tiene ahora complementos para poder acompañarlo y potenciar su juego. Creo que esa es la idea, que los nuevos potencien todo lo bueno que él tiene”, expone.

“Hay jugadores de los que no podemos hablar porque no han tenido minutos suficientes, pero me da la impresión de que la plantilla está ahora más compensada. Sin ser mayor en número, creo que hay menos diferencia entre los jugadores de la primera y la segunda unidad. Todos van a tener su cuota de protagonismo a lo largo de la temporada”, precisa Bouzón, que está convencido de que el Celta “competirá bien contra los grandes”.