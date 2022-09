Iago Aspas volverá a ser la principal baza ofensiva del Celta en el asalto que el conjunto vigués se propone realizar este sábado al Cívitas Metropolitano. El goleador moañés desconoce, como el resto del equipo vigués, el triunfo en el nuevo campo del Atlético de Madrid y tampoco ha conseguido ganar en terreno colchonero con el Celta en Primera División.

Tampoco es el Atlético de Madrid un equipo que se le dé especialmente al cuatro veces ganador del Trofeo Zarra. El conjunto rojiblanco es, de hecho, tras el Elche, al que nunca le ha conseguido marcar, el que peor se le da la categoría.

El delantero celeste se ha medido al Atlético de Madrid en 19 ocasiones con un saldo de 12 derrotas, 5 empates y solo un par de victorias, ambas en Balaídos. En estos casi 20 encuentros, tan solo le ha marcado dos goles y ninguno de ellos fue decisivo para el resultado final. El primer tanto lo marcó Aspas en coliseo vigués en el curso 2018-19. El Celta se llevó la victoria por 2-0, con dianas del moañés, que cerró el marcador, y de Maxi Gómez. El tanto de Aspas sirvió para apuntalar el triunfo.

El otro tanto al Atlético se produjo también en el estadio celeste, de penalti, la pasada temporada. Aspas no falló desde los once metros pero su gol no bastó para neutralizar las ventaja conseguida previamente los de Diego Simeone con un doblete de Ángel Correa.

La próxima visita al Metropolitano supone, por tanto, todo un desafío para el delantero celeste quien, a la deuda que tiene pendiente con el coliseo colchonero, añade el estímulo de mantener su racha de jornadas consecutivas marcando gol. Lleva cuatro y a va a por la quinta, un logro que nadie conseguía en el campeonato española desde los tiempos de Pahíño.