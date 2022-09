Joseph Aidoo fue amonestado con tarjeta amarilla en el estreno liguero del Celta contra el Espanyol. El dato no pasaría de una simple anécdota de no ser porque las amonestaciones vistas en las últimas tres temporadas por el zaguero celeste pueden contarse con los dedos de una mano. Y en sus 93 partidos con el Celta el número de amarillas asciende apenas a 9. Nunca ha recibido una tarjeta roja directa, ni ha sido expulsado por doble amarilla.

Aidoo no solo se ha mostrado como el mejor defensor del Celta la pasada campaña, sino que puede presumir de ser el defensa central más limpio del campeonato y, seguramente, de las principales ligas del continente. La eficiencia defensiva no está reñida con la pulcritud para el ghanés, que no necesita recurrir al juego duro para frenar al adversario o rectificar errores propios. Es uno de los zagueros de LaLiga más sólidos en el uno contra uno.

Y presenta Aidoo estos impresionantes números con muchos partidos consecutivos a sus espaldas. Su última secuencia es de 30 encuentros como titular, 28 de ellos completos.