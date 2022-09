“Si todavía no hemos ganado en el Metropolitano, es hora de cambiarlo”

Unai Núñez (Portugalete, 1997) ha elegido al Celta para volver a sentirse protagonista en el campo y acompasar su crecimiento futbolístico con el del equipo. El zaguero vasco trabaja “a tope” para mejorar sus prestaciones individuales, ganar complicidad con sus compañeros y hacerse al modelo de juego de Coudet, en el que dice sentirse “muy a gusto”. Pese a la falta de rodaje de un plantel que ha sufrido muchos cambios, Unai valora el juego desplegado por el Celta en los cuatro primeros compromisos ligueros y pone el punto de mira en el duelo del sábado en el Cívitas Metropolitano.

– ¿Qué balance hace del poco tiempo que lleva en el Celta?

– El proceso de adaptación cuesta al principio, pero creo que me he ido adaptando bien a los compañeros, a la ciudad, al estilo de juego del míster. Los resultados llegarán poco a poco. Vamos por buen camino.

– ¿Hay mucha diferencia entre el modelo de juego que estaba acostumbrado en el Athletic con Marcelino al modo de defender de Coudet?

– No. Hay que adaptarse a todo. Esto pasa a menudo, cuando te vas a otro equipo, cuando viene un entrenador nuevo, cuando viene un compañero nuevo que juega a tu lado... A todo de tienes que adaptar. Hay veces que los cambios son buenos y hay que asimilar la idea del míster porque es bueno para mí y es bueno para el equipo.

– ¿Y qué le pide Coudet?

– Muchas cosas. Por ejemplo, con respecto a lo que hacía en Bilbao, insiste en que tengamos paciencia en la salida de balón y que sea más contundente defensivamente. Al fin y al cabo, somos defensas y, si nos rebasan, el contrario casi siempre hace gol.

– Usted es el nuevo en una defensa que ya estaba consolidada desde la pasada temporada. No sé si esto ayuda o complica las cosas.

– Yo me centro en trabajar día a día para mejorar mi rendimiento y hacer mejor al equipo. Ayuda que los otros tres integrantes de la defensa se conociesen del año anterior. Vamos por buen camino, pero tenemos que mejorar todos.

– Parece que con Aidoo, su pareja de baile, se está entendiendo bastante bien.

– Bueno, todo el mundo sabe de las características de Aidoo. Al principio nos costaba un poco entendernos, pero entrenando, hablando y jugando te acabas conociendo y más con un compañero con el que te tienes que entender muy bien para que el equipo vaya mejor.

– ¿Qué hace ahora mismo bien el Celta y en qué tiene que mejorar para dar salto en la clasificación?

– No encajamos goles y tenemos que seguir sin encajarlos y el Celta juega muy bien el balón. No tenemos prisa por jugar la pelota, jugamos de lado a lado, pero siempre teniendo en cuenta a los delanteros. Y bueno, tenemos que seguir por ahí, pero terminar mucho más las jugadas porque esto es lo que hace daño a los rivales.

– ¿Le pide Coudet mayor intensidad en la recuperación de la pelota a lo que estaba acostumbrado estos años en el Athletic?

– Todos los entrenadores te piden esta intensidad, pero cada uno a su manera. Siempre hay que robar el balón más rápido y arriba posible para hacer más daño al rival. No me sorprende. Yo tengo también ese pensamiento de cuanto antes y más arriba robemos, mejor.

– El Celta ha incorporado nueve fichajes con cuentagotas en una competición que no da tregua. ¿Cuándo cree que estará del todo afinado el equipo?

– No hay una fecha concreta. Como dices, LaLiga no da respiro y hay que hacerlo para mañana para que los resultados lleguen y nos entendamos todos en el terreno de juego.

– Siempre es más fácil crecer desde los buenos resultados. ¿Hasta qué punto les han impulsado estas dos victorias consecutivas con portería a cero teniendo en cuenta el duro calendario que viene?

– La confianza es una parte muy importante del fútbol y el Celta se ha mostrado con confianza desde el partido contra el Madrid. Hicimos 65 minutos impresionantes, pero es el Madrid. Pero ya sea el Madrid, el Atlético, el Girona o el Getafe iremos a ganar todos los partidos. Ese es nuestro pensamiento, el de todos, y tenemos que seguir trabajando para conseguir el mayor número de victorias posible.

– ¿Qué balance hace de estos cuatro primeros partidos? Parece que el equipo está conectando con la gente.

– Al equipo se le ve a gusto y a la afición enganchada. Creo que la gente está ilusionada, tanto el equipo como la afición, y tenemos que seguir por el mismo camino. Si no nos llega a empatar el Espanyol en el último momento, la gente habría estado más eufórica. Tenemos que seguir trabajando, insistir en ello, es el camino. El equipo da el máximo en todos los partidos y en todos los entrenamientos y esto es algo muy positivo y que nos va a venir muy bien

– Pueden enlazar ahora un tercer triunfo en un campo muy complicado, como el Metropolitano, en el que el Celta no ha ganado.

– Pues si no hemos ganado allí, es el momento de cambiarlo. Hay que trabajar para mantener esa dinámica de victorias y no encajar goles. Sabemos que vamos a un campo complicado y nos enfrentamos a un rival de Champions pero, como he dicho antes, vamos a intentar ganar todos los partidos. Tendremos que jugar perfecto, pero como todos los partidos y contra un rival de Champions habrá que sumarle un poco más de todo. Haremos lo posible para traernos los tres puntos.

– ¿Van a definir los próximos cinco partidos (Atlético, Valencia, Betis, Barcelona y Real Sociedad) por qué va a pelear el Celta esta temporada?

– No lo creo. Vamos a ir entrenamiento a entrenamiento, partido a partido. Primero viene el Atlético y luego ya pensaremos en el siguiente partido. Todos sabemos que vienen ahora cinco partidos muy complicados, pero los rivales pensarán lo mismo. Lo hemos demostrado en estos partidos y vamos a seguir demostrándolo.

– Su primer gol en Primera se lo marcó al Celta. ¿Cuándo piensa resarcir al equipo de ese gol?

– Pues espero marcar pronto y una vez que abra la lata marcar unos cuantos más.

– Ha venido al Celta para ser un jugador importante. ¿Confía en serlo por mucho tiempo aquí?

– Voy poco a poco. Mi objetivo es hacerlo lo mejor posible, llegar a mi mejor nivel y dejar al Celta lo más alto posible en la tabla. Luego se verá, pero aquí estoy muy a gusto, la ciudad es muy bonita y el club, estupendo. Hay que ir paso a paso, como en todo, y luego ya se verá.

– Confía en que el Celta pueda llevarle de nuevo a la selección. ¿Es uno de sus estímulos aquí?

– El Celta me puede llevar a la selección o yo puedo volver a la selección. Si el equipo va bien, yo voy bien, pero para eso hay que trabajar mucho y seguir con la dinámica de victorias. Hay que mejorar mucho porque soy joven, llevo tiempo queriendo estar en la situación que estoy ahora de poder jugar y querer demostrar. Y tengo que seguir dándole a tope para que el míster siga confiando en mí.

– ¿Se ve lejos de su mejor versión?

– Creo que voy por buen camino, pero nunca sabes dónde tienes el tope. Ese es el pensamiento que me han inculcado desde pequeño. Nunca tienes un tope, siempre hay que trabajar al máximo para al final de tu carrera ver hasta dónde has llegado.