Duelo al gol en el Metropolitano

El duelo de este sábado en el Cívitas Metropolitano pondrá frente a frente a dos de los mejores delanteros españoles del último lustro: el céltico Iago Aspas y el colchonero Álvaro Morata. Ambos artilleros llegan al choque en un momento especialmente dulce de forma, goleando con sus respectivos equipos en un espectacular arranque de temporada, y miden sus fuerzas en vísperas de que Luis Enrique dé a conocer la convocatoria para el doble compromiso amistoso ante Suiza y Portugal, última (y casi definitiva) lista del seleccionador antes de hacer oficial la relación de jugadores que participarán en noviembre en el Mundial de Catar.

El encuentro del sábado augura un verdadero duelo de cañoneros: Aspas comparece en el coliseo colchonero en estado de gracia tras protagonizar con el Celta el mejor arranque goleador de su carrera y Morata, hasta hace poco muy cuestionado por un amplio sector del Metropolitano por su pasado madridista, se ha ganado el favor unánime de la afición rojiblanca a fuerza de goles.

La presencia de Iago en Catar se antoja casi imposible. Luis Enrique ha ignorado sistemáticamente sus méritos. El moañés, sin embargo, no arroja la toalla y se afana partido tras partido con el Celta en engrosar sus credenciales con goles para hacerle cambiar de opinión. Pero al seleccionador no le parecen suficientes las 126 dianas que el céltico ha acumulado en las últimas ocho Ligas, ni que el morracense sea el único delantero español en activo que puede presumir de haber conseguido cuatro trofeos Zarra, el último la pasada campaña con 18 goles. La cuestión es si, tras su espectacular arranque de curso, puede seguir ignorándolo. Todo hace pensar que así será.

Roberto Trashorras, comentarista en la Cadena Ser y nuevo técnico del Lugo B, admite que es “muy difícil” encontrar una explicación plausible a la ausencia de Aspas en las convocatorias del equipo nacional. “Iago es un jugador distinto del resto, que se puede adaptar a diversas posiciones y rinde igual de bien si sale 20 minutos que si juega el partido completo. Puede jugar en punta, de falso nueve, de segunda punta, en banda… Debe haber algo que hace que no lo lleve porque ningún otro lo merece tanto. Tiene que haber algo que no le cuadre, que le hace confiar más en otro tipo de jugadores”, apunta el analista. “Los números de Iago son incuestionables, eso no es debatible,. Te guste más o menos su forma de jugar. Iago está entre los mejores delanteros de España, por no decir que es el mejor. Pero Luis Enrique debe tener más confianza en otro tipo de delantero. Es respetable, aunque difícil de entender”, precisa Trashorras. “Lo único que se me ocurre es que confía más en otros o prefiere otro perfil de atacante. Las razones las sabe él y solo él”, concluye.

Sea como sea, a Luis Enrique le va a ser difícil justificar la ausencia de Aspas en el Mundial. El moañés ha entrado en la competición como un tiro: 5 goles en las cuatro primeras jornadas ligueras (uno al Espanyol, otro, de penalti, al Madrid, uno más Girona y dos en el último partido al Cádiz), convirtiéndose en el primer futbolista español de LaLiga (y el Celta) en anotar de forma consecutiva en las cuatro primeras jornadas ligueras desde el gran Manuel Fernández, Pahíño.

Los nueve tantos que anotó durante la pretemporada, cinco de ellos de una sola tacada en el Memorial Quinocho al Al Shabab, auguraban un buen inicio de curso para el moañés, pero nadie sospechaba que a sus 35 años el astro céltico entrase en la competición tan sumamente enchufado. Ni en su mejor temporada se había mostrado Aspas tan madrugador con el gol. Se le ve más fresco de piernas que nunca, con la mirilla enfocada en la portería y siempre presto para apretar el gatillo. Cinco de los seis lanzamientos que ha realizado entre los tres palos han acabado en el fondo de la portería. Con sus cinco goles en cuatro partidos, el delantero del Celta vuelve a encabezar el Trofeo Zarra y comparte el liderato del gol en LaLiga con el azulgrana Robert Lewandowski, goleador de talla planetaria y máximo candidato a alzarse con el Trofeo Pichichi esta temporada.

Morata, titular

La carta de presentación de Morata, amén de su buen inicio de curso, son los 12 goles (9 en la Serie A, 2 en Liga de Campeones y 1 en la Copa de Italia) que el madrileño anotó el pasado curso por la Juve. Morata presenta además buenos números con la selección y ha respondido con goles a las últimas convocatorias del equipo nacional. “Es un gran delantero, aunque muy diferente. Es un jugador físicamente muy fuerte, que va bien por arriba y aguanta el balón de espaldas. Tiene una zancada y una aceleración muy buena. En principio iba a ser un descarte del Cholo y ahora es su delantero titular”, destaca Roberto Trashorras.

Morata no presenta las cifras de Aspas, pero no le ha ido nada mal en este inicio de curso en su vuelta al Atlético tras su segunda cesión a la Juventus. El espigado ariete madrileño estrenó la temporada con un doblete al Getafe en el duelo inaugural de LaLiga y marcó el sábado el tanto que dio el empate a su equipo en el campo de la Real Sociedad. No ha marcado en todas las jornadas, pero mantiene un convincente ritmo goleador y siempre ha sido un delantero más del gusto de Luis Enrique que Aspas. El asturiano lo ha convocado hasta en 13 ocasiones para diversas competiciones y amistosos y solo una, para un discreto amistoso contra las Islas Feroe hace ya más de dos años, al delantero del Celta.

El seleccionador ha defendido además públicamente al delantero del Atlético de Madrid, cuya convocatoria con el equipo nacional fue cuestionada por su propia afición, pero nunca ha dado la cara por el goleador celeste. Luis Enrique no ha criticado directamente a Iago, pero sí ha deslizado, con un argumento nada consistente a juzgar por los hechos, que el delantero céltico no presionaba con suficiente intensidad a las defensas rivales.

Con independencia de la decisión que tome el seleccionador la próxima semana, lo cierto es que el Metropolitano va a asistir este fin de semana a un duelo entre dos de los mejores delanteros del momento.