El Celta tiene buenas sensaciones con respecto a la lesión sufrida por Óscar Rodríguez el pasado viernes en el duelo entre el Celta y el Cádiz en Balaídos. Poco después de anotar el segundo gol celeste, culminando un exquisita jugada coral, el atacante talaverano tuvo que ser sustituido por Augusto Solari al sentir un pinchazo en la parte posterior del muslo. El jugador se llevó la mano a la zona y pidió inmediatamente el cambio, lo que hizo temer una rotura muscular.

Eduardo Coudet restó, sin embargo, importancia al percance tras el encuentro. “Se la ha puesto duro el isquio”, relató el preparador celeste, dando a entender que, si no se producen nuevos contratiempos en los próximos días, Óscar tiene muchas papeletas de ser de la partida para el duelo del próximo sábado contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, para el que es baja segura el delantero Gonçalo Paciencia.

El Celta no ha facilitado por ahora información en torno a la lesión de Óscar. El talaverano no aparece de momento en el parte de enfermería. Coudet ha dado al equipo el fin de semana libre, con lo que probablemente no se conocerá el estado del jugador hasta mañana, lunes, fecha en que el plantel tiene previsto incorporarse a los entrenamientos en la ciudad deportiva para iniciar la preparación del duelo ante el conjunto colchonero.