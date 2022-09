El Cádiz, entre el mercado y la tormenta

El mercado se ha detenido. Prosigue la Liga, que es eso que sucede entre tanto. Han dejado de importar los fichajes, aunque siempre habrá sueños. Cuentan los puntos, el alimento. El Celta ha concluido la remodelación encargada a Luis Campos con nueve fichajes. Denis Suárez verá el fútbol desde la grada al menos hasta enero. A Coudet le habría gustado más cuajo en el perfil global. Y al menos otro mediocentro ofensivo. Con lo que tiene ha de definir su horizonte: Europa o permanencia. Las tres primeras jornadas han ubicado al equipo en el fiel de la balanza; duodécimo, con surtido variado de resultados, estadísticas y sensaciones. El Cádiz llega colista, con todo a cero menos en goles en contra. Es de esos partidos que la alta burguesía gana por el peso de la lógica. Es de esos partidos en los que el Celta suele capotar por el peso de la tradición. Es de esos partidos que definen una campaña.

Estando aún tierna la Liga, se juega con clima enrarecido. Al Cádiz le aprietan las angustias, los gritos al presidente, las críticas al entrenador, los silbidos a Lucas Pérez... Su posible retorno a A Coruña se ha quedado en visita a Vigo. También forma parte de la expedición gaditana Theo Bongonda, aquel veloz extremo que solo floreció cuando regresó a Bélgica. Ambos partirán desde el banquillo. Un viejo adversario y una promesa incumplida. Siempre a temer en la cabalística del fútbol. No es lo único.

LIGA 1ª DIVISIÓN. 4ª Jornada 17.30h. Movistar+ LaLiga Estadio: Balaídos CÁDIZ CELTA 4 0 Año de fundación 1923 Presidente Carlos Mouriño Atanes Temporadas en Primera 57 Estadio Balaídos 105 x 69 Capacidad 17.000 Año de fundación 1910 Presidente Manuel Vizcaíno Temporadas en Primera 15 Estadio Nuevo Mirandilla 108 x 69 Capacidad 20.700 puntos puntos 1 3 0 0 EN CASA FUERA EN CASA FUERA 1 0 0 0 0 1 0 0 Ganados 0 1 2 1 Empatados Perdidos 12º 20º GOLEADORES Aspas 3 1 Paciencia Zaldúa Galán S. Emeterio Óscar Carles Pérez Alarcón Núñez Hernández Ocampo Marchesín Beltrán Tapia Blanco Ledesma Lozano Aspas Chust Aidoo Cervi Alejo o Mabil Mallo Espino Entrenador Eduardo Coudet Entrenador Sergio González Banquillo Villar (ps.), Kevin, Mingueza, Carlos Domínguez, Luca de la Torre, Solari, Veiga, Swedverg, Larsen, Miguel, Coke, F. López Banquillo Gil, Arzamendia, Cala, Fali, Iza, Alex, Bongonda, José Mari, Sobrino, Alvaro, Lucas, Negredo Árbitro:Pulido Santana(comité de Las Palmas) LIGA 1ª DIVISIÓN. 4ª Jornada 21.00h. Movistar+ LaLiga Estadio:iBalaídos CÁDIZ CELTA Año de fundación 1923 Presidente Carlos Mouriño Atanes Temporadas en Primera 57 Estadio Balaídos 105 x 69 Capacidad 17.000 Año de fundación 1910 Presidente Manuel Vizcaíno Temporadas en Primera 15 Estadio Nuevo Mirandilla 108 x 69 Capacidad 20.700 12º 20º Zaldúa Galán S. Emeterio Óscar Carles Pérez Alarcón Núñez Hernández Ocampo Marchesín Beltrán Tapia Blanco Ledesma Lozano Aspas Chust Aidoo Cervi Alejo o Mabil Mallo Espino Entrenador Eduardo Coudet Entrenador Sergio González Banquillo Villar (ps.), Kevin, Mingueza, Carlos Domínguez, Luca de la Torre, Solari, Veiga, Swedverg, Larsen, Miguel, Coke, F. López Banquillo Gil, Arzamendia, Cala, Fali, Iza, Alex, Bongonda, José Mari, Sobrino, Alvaro, Lucas, Negredo Árbitro:Pulido Santana(comité de Las Palmas) 4 0 puntos puntos 1 3 0 0 EN CASA FUERA EN CASA FUERA 1 0 0 0 0 1 0 0 Ganados 0 1 2 1 Empatados Perdidos GOLEADORES 3 Aspas 1 Paciencia LIGA 1ª DIVISIÓN. 4ª Jornada 21.00h. Movistar+ LaLiga Estadio: Balaídos 4 0 CÁDIZ CELTA Año de fundación 1923 Presidente Carlos Mouriño Atanes Temporadas en Primera 57 Estadio Balaídos 105 x 69 Capacidad 17.000 Año de fundación 1910 Presidente Manuel Vizcaíno Temporadas en Primera 15 Estadio Nuevo Mirandilla 108 x 69 Capacidad 20.700 puntos puntos 1 3 0 0 EN CASA FUERA EN CASA FUERA 1 0 0 0 0 1 0 0 Ganados 0 1 2 1 Empatados 12º 20º Perdidos GOLEADORES 3 Aspas 1 Paciencia Zaldúa Galán S. Emeterio Óscar Carles Pérez Alarcón Núñez Hernández Ocampo Marchesín Beltrán Tapia Blanco Ledesma Lozano Aspas Chust Aidoo Cervi Alejo o Mabil Mallo Espino Entrenador Eduardo Coudet Entrenador Sergio González Banquillo Villar (ps.), Kevin, Mingueza, Carlos Domínguez, Luca de la Torre, Solari, Veiga, Swedverg, Larsen, Miguel, Coke, F. López Banquillo Gil, Arzamendia, Cala, Fali, Iza, Alex, Bongonda, José Mari, Sobrino, Alvaro, Lucas, Negredo Árbitro:Pulido Santana(comité de Las Palmas)

Sergio González habla de grietas, que se adjudica, y miedos, que se arrastran. Cuanto peor se diagnostica, más enfermo se siente el celtismo. Ha cundido entre sus adeptos que el equipo vigués suele pecar contra los débiles, incluso en sus mejores campañas. La exageración de la leyenda no debería ocultar el vicio que la origina. Coudet define al Cádiz como “un equipo ordenado, que achica bien espacios, combativo. Seguramente no ha tenido la suerte de un buen inicio, pero siempre es un rival difícil. No sé si es un partido trampa. Nos enfocamos en lo nuestro, en lo que podemos generar nosotros, obviamente tomando los recaudos necesarios.”. Óscar ha hablado de “final” porque ya se sabe que “todas son finales”. Otros antes que ellos enarbolaron tal discurso. Es lo que toca. Es lo que sienten. Al Celta y al Cádiz, al menos de momento, solo los separa un mal día.

De hecho, en el vestuario céltico aún andan llorando por las esquinas la prórroga contra el Espanyol. La derrota contra el Real Madrid resulta más sencilla de digerir, incluso desde la relativa impotencia en el juego. Aunque el Celta, en el reverso luminoso de su mítica, a veces ha edificado permanencias sufridas en puntos contra pronóstico, el plan contempla acumular viandas antes de afrontar lo que sigue: Atlético, Valencia, Betis, Barcelona, Real Sociedad. Otro plus para el partido de esta noche.

El Celta debería sentirse tibio al menos. Pesa en el termómetro la dialéctica Campos-Coudet, que presidente y director general no han resuelto. De momento las apuestas más propias de Campos, Swedberg y Luca de la Torre, permanecen casi inéditas. Coudet maniobra con lo que tenía y lo que quería. Lesionado Paciencia, Larsen entra en convocatoria con un solo entrenamiento. Pronto incluso para que Coudet, aunque de entrada sospeche, ya lo haya etiquetado.

El noruego aguardará en el banquillo por si se requiere un animal de área en la acometida final. Coudet dará continuidad a la alineación de Girona. No es solo un remedio urgente. En su diseño siempre manejó la alternativa Aspas-Carles en punta, agresiva y dinámica, aunque quizá ante otros rivales y escenarios. Coudet no agita su libreto. Pasa las páginas con flema, como en la ubicación de Óscar y Cervi a banda cambiada sobre la sociedad Beltrán y Tapia. “Intentamos encontrar distintas variantes en el juego y modificar el sistema. Trabajamos la velocidad de circulación, ya que estamos con dos pivotes. No acostumbrábamos a jugar de esta manera. Va de la mano de que el equipo se adapte, que funcione. Conmigo, el que pienso que mejor está juega. Los niveles de los jugadores marcan el sistema y la forma”.

“Antes tenía más participación”

Solo Coudet sabe lo que piensa Coudet. Quizá incluso su cara lo ignore, así que nada debe concluirse. El técnico acudió ayer a una rueda de prensa que mezclaba la previa de partido y el final de mercado. Pareció que quería transmitir contrariedad o al menos no disimularla. Pudo ser la melancolía de la lluvia. “Voy a trabajar y que el equipo vaya de la mejor manera con la plantilla que tenemos”, indicó. Un mensaje repetido de manera más o menos literal ante diferentes planteamientos: valoración de la plantilla, promesas de la directiva... Ni atisbo de entusiasmo. “Hay un encargado por sobre todas las cosas, Luis Campos, que más se encarga del mercado. Es el especialista en los métodos. Yo trato de sacar lo mejor de cada uno”, consignó. Contaba lo que callaba más que lo afirmado. Solo verbalizó una crítica: el retraso en los fichajes, que contextualiza: “El mercado en general no ha ayudado mucho. De la intención del club no tengo nada que reclamar. La idea cuando se planificó era tener el 90 por ciento de la plantilla a la hora de iniciar. No se dio así. Yo estoy positivo. Estoy tratando de acelerar tiempos y que todos puedan mostrar su mejor versión lo antes posible. Solo se consigue con tiempo y trabajo. Ha sido un mercado raro. Han tenido muchas dificultades todos los equipos prácticamente”. Confirmó su ignorancia sobre lo que iba a suceder en las últimas horas de mercado igual que sobre la situación de Denis: “No tengo información de ningún tipo. Me mantengo al margen, como he hecho hasta ahora, en las últimas semanas. No quiero hablar desde la desinformación”. Su papel, o sea, ha sido secundario en la construcción de la plantilla con respecto a la época de Miñambres: “Era diferente de la manera que se planificaba. Tenía una participación más directa que ahora, eso seguro. Esa es la diferencia”.