La reforma de la plantilla céltica se habrá sustanciado, cuando se cierra el mercado a medianoche, en nueve fichajes, descartando a Lobete. Un número significativo. La directiva del Celta ha intentado conciliar pulsiones de difícil encaje: la búsqueda de nuevos talentos por parte de Luis Campos, la petición de Coudet de jugadores consolidados, un mínimo espacio para la camada canterana que encabeza Veiga... El resultado difícilmente habrá contentado a todas las partes en esta dialéctica. El dictamen definitivo se resolverá en la cancha. Principalmente en los resultados, pero también en los repartos. La sociedad Campos-Coudet solo garantiza su vialibidad inmediata.

Coudet llegó de urgencia. Se alineó la crisis con Óscar y la rebeldía del argentino en el Internacional. Era un entrenador muy estudiado por Miñambres. Sus resultados no admiten réplica. Ha estabilizado a un equipo que había flirteado con el descenso dos temporadas consecutivas. Ya en verano de 2021 jugó sus bazas para asegurarse el mejor contrato, en salario y duración, que Mouriño le ha firmado a un entrenador.

La relación de la directiva con Coudet ha pasado de entusiasta a práctica. Más allá del desgaste lógico está la gestión de la plantilla. La llegada de Luis Campos también funciona como síntoma. Campos aceptó por sorpresa el amor que el director general, Antonio Chaves, le profesaba con frecuencia. En Príncipe se entendió como la prueba del prestigio alcanzado por el club. Por él aceptaron cambiar la estructura de su dirección deportiva, sin titular oficial y hasta cierto punto externalizada, con Juan Carlos Calero como representante de Campos en el día a día. Que el luso, después, honrase la palabra dada, cuando el PSG le reclamó la exclusividad, asentó aún más esa pasión.

Campos ha demostrado su capacidad de seducir a los jugadores. Los embelesa, aunque después sigue siendo Chaves el que se enfanga en la erosión de las operaciones. El director general ha ejercido además de puente entre Campos y Coudet, que también han tratado entre ellos en persona o teléfono. La idea general en Príncipe era convencer a Coudet de que aprovechase la herramienta que Campos supone para impulsar su propia carrera. Es lo que está por verse.

Los fichajes obedecen a variedad de visiones: jugadores seguidos desde Miñambres como Óscar; jugadores jóvenes pero de cierto recorrido que la coyuntura ha posibilitado, como Unai Núñez, Mingueza o Carles Pérez; jugadores experimentados como Marchesín y Paciencia; jugadores imberbes o de ligas secundarias cuya calidad Campos ha detectado como Swedberg, De la Torre y Larsen. Coudet se ha implicado en los que más le interesaban, como cuando asaeteó a llamadas y mensajes a Carles Pérez.

Coudet no engaña en su discurso público, apenas más edulcorado que el interno. Él no se siente un entrenador de formación. Ni invierte ni regala minutos. Existe un rendimiento que se tasa en los datos: recorridos, esfuerzos de máxima intensidad... Desde el principio hizo saber que Orbelín, la gran advertencia sobre su mentalidad, no tenía sitio. Desde el principio ha hecho saber que Swedberg está muy verde y que a De la Torre, aunque más útil, todavía le falta. Los números de las tres primeras jornadas obedecen al diagnóstico. Larsen le deja tibio de momento. Aunque no le gusten la edad o la procedencia, las estadísticas físicas que maneja le agradan.

Coudet no se encastilla totalmente en sus planteamientos. Ha acabado entregando defensa y medular a Aidoo y Beltrán. Ya había anticipado la pasada temporada que Veiga estaba madurando bien y se lo ha premiado con minutos. Él cree en procesos largos. Al final, la pelota decidirá. El contrato de Coudet termina en 2024. Con Campos quiere el Celta que “la relación se extienda en el tiempo por muchos años más”, según consignaban en la nota oficial. Varios elementos (también lo que suceda en París, en el caso de Campos, o posibles ofertas a Coudet) se conjugan en una geometría céltica que suena a empeño de cuadrar el círculo.