No le gusta a Coudet que se interprete su tono o gestualidad. Pero resulta inevitable la tentación. El entrenador del Celta acudió a una rueda de prensa que combinaba previa de partido y final de mercado. Lo hizo en su versión más seria, sin florituras verbales ni sonrisas. No quiso valorar el fichaje de Larsen ni en general qué plantilla ha quedado finalmente conformada. Sí admitió que en la actual estructura, con Luis Campos como arquitecto del proyecto, él ha tenido menos intervención que en anteriores diseños. También lamenta el retraso en los fichajes, aunque con el matiz de que las dificultades han afectado a la mayoría.

"Hemos intentado prepararlo de la mejor manera", comenta sobre la visita a Balaídos del Cádiz. "Tenemos un rival complicado. Nos pondrá las cosas difíciles. Lo tratamos de llevar a la mejor manera. Con un integrante más, con una necesidad importante en esa posición, pero siendo positivo. Y pensando única y exclusivamente en el partido contra el Cádiz", añade sobre la llegada de Larsen y la lesión de Paciencia.

Al Cádiz lo define como "un rival ordenado, que achica bien espacios, combativo. Seguramente no ha tenido la suerte un buen inicio, pero siempre es un rival difícil". A Larsen solo ha podido conocerlo en ese último entrenamiento de preparación del choque: "En un día previo al juego no hemos podido trabajar mucho por una cuestión lógica. No he podido compartir mucho tiempo con él. Le hemos dado a los últimos retoques y a los once que seguramente inicien mañana".

"No sabemos si va a tener minutos", anticipa sobre la necesidad de apurar plazos con Larsen ante la ausencia de Paciencia. "Esperamos sacar su mejor versión. Viene de otra liga. Al final siempre terminamos hablando de saber cuál es el tiempo de adaptación a otra liga, otro tipo de entrenamientos, otro equipo… Para todos esa es la incógnita, cuál será el tiempo de aclimatación. Ojalá sea lo antes posible. Trataremos de ayudar, como haremos con todos, y acortar esos tiempos".

A las 19.00 horas no sabía si habría algún tipo de movimiento final. "Voy a trabajar y que el equipo vaya de la mejor manera con la plantilla que tenemos. En cuanto al mercado, no sabría informarte. No quiero mentir. Sería difícil pero no lo sé". Y ese orillamiento se extiende a más semanas. "No tengo información de ningún tipo. Me mantengo al margen, como he hecho hasta ahora, en las últimas semanas. No quiero hablar desde la desinformación".

Coudet no quiere valorar si la plantilla es mejor o peor que en la pasada temporada: "Trataremos de sacar lo mejor a cada uno de los jugadores que tengo. No individualizaré. Si estamos mejor o peor, son ustedes los que analizan y están más especializados para esto. Arranca otra vez la Liga y vamos a intentar estar a la altura, intentando ganar cada juego. Yo no quiero transmitir nada. Trabajar, trabajar y trabajar. En cuanto a tiempo no ha salido como lo habíamos planificado. Tengo que acelerar pasos".

"Hay un encargado por sobre todas las cosas, Luis Campos, que más se encarga del mercado. Los métodos o cómo se realizan es el especialista", dice sobre la actual dinámica. "Trato de sacar lo mejor de cada uno. En cuanto a tiempo, no nos ha salido de la mejor manera. Hay que trabajar. Trato de ser positivo. Hasta ahora al equipo se le ha visto bien. Trataremos de sostener más los momentos en que se ve muy bien y seguir creciendo".

Coudet hablaba el año pasado de la promesa de la directiva de dar un salto adelante. Una vez más rechaza dar su opinión sobre si se ha producido: "Son análisis que tiene que hacer el club, la directiva, ustedes… Yo estoy para trabajar de la mejor manera. El mercado en general no ha ayudado mucho. De la intención del club no tengo nada que reclamar, de intentar arrancar la pretemporada con todos los elementos. La idea cuando se planificó era tener el 90 por ciento de la plantilla a la hora de iniciar. No se dio así. Yo estoy positivo. Estoy tratando de acelerar tiempos y que todos puedan mostrar su mejor versión lo antes posible. Solo se consigue con tiempo y trabajo. Ha sido un mercado raro. Han tenido muchas dificultades todos los equipos prácticamente".

Finalmente, aunque pueda resultar obvio, admite que su papel en la confección del equipo era mayor cuando Felipe Miñambres era director deportivo: "Era diferente de la manera que se planificaba. Tenía una participación más directa que ahora, eso seguro. Esa es la diferencia".

"Esto recién empieza. Cada vez nos iremos conociendo más y nos iremos sintiendo más cómodos. No hablo de nombres en particular. Al equipo se le está viendo bien en este inicio. Tras el partido en Girona lamentamos más los dos puntos que se nos escaparon ante el Espanyol. Esperamos regalarle una victoria a la gente", afirma Coudet, que afronta la visita del Cádiz con la máxima seriedad. "No sé si es un partido trampa. No hay rivales fáciles en la Liga. Nos enfocamos en lo nuestro, en lo que podemos generar nosotros, obviamente tomando los recaudos necesarios de por dónde nos puede hacer daño el rival".

Habla de Paciencia: "Hablé con el doctor. Ha salido la intervención bien. Espero poder verlo personalmente. No podría decir más. La situación no ha sido grave, nada complicado. Lo vamos a perder por un tiempo". No critica que además de lesionarse los isquios, en la frustración del momento, Paciencia golpease una valla y se rompiese dos dedos: "Es la rabia de haber sentido algo. Descargó así. Obviamente no tenía la intención de lastimarse la mano, como ha sucedido. La desgracia fue completa. Pensamos en que se recupere lo antes posible y ojalá que el tema de la mano no le demande más tiempo que la lesión muscular. Todos tenemos reacciones de todo tipo".

A nivel táctico, explica los cambios de banda de Cervi y Óscar. "Según lo que intento ir leyendo, por momentos le favorece tener la pierna a favor, cambiada, y lo mismo con Cervi. Intentamos encontrar distintas variantes en el juego de movernos un poco y modificar el sistema. Trabajamos la velocidad de circulación, ya que estamos con dos pivotes, que no acostumbrábamos a jugar de esta manera".

Respecto a la dupla Beltrán-Tapia, se proclama abierto a distintos dibujos: "Va de la mano de que el equipo se adapte, que funcione de la mejor manera. Creo que pueden jugar juntos. Para jugar con un solo pivote, con tres creativos por delante, tenemos que estar adaptados al sistema, que todos tengan ya un funcionamiento. Pero pueden jugar juntos y hacerlo muy bien. Conmigo, el que pienso que mejor está juega. Los niveles de los jugadores marcan el sistema y la forma".