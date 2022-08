96 horas para cerrar a un delantero

El Celta apura los tiempos para intentar cerrar el delantero centro que Eduardo Coudet necesita para cerrar la plantilla antes del cierre del mercado a las 23.59 horas de este jueves. Noventa y seis horas para encontrar un nueve de garantías que pueda acompañar a Iago Aspas y cuyo fichaje no acaba de concretarse. Luis Campos, director deportivo externo del Celta, lleva trabajando semanas en busca de un futbolista que se ajuste a lo que ha pedido el técnico, pero el gol se paga y el mercado no ofrece ahora mismo demasiadas alternativas de nivel a un precio asumible para el cuadro celeste.

La cesión de Santi Mina al Al Shabab saudí, que se hará cargo de la totalidad de la ficha del vigués, ha liberado carga salarial y da al club margen de maniobra para abordar la operación, pero las opciones que Luis Campos tiene ahora mismo sobre la mesa no son las que el Coudet consideraba inicialmente preferentes.

El propio Carlos Mouriño reconocía hace unos días en un encuentro con otros dirigentes del fútbol español en Ponferrada que el actual mercado está siendo “uno de los más difíciles” para el Celta en sus 16 años de presidencia, con la excepción de los tiempos del proceso concursal, “cuando nos ofrecían un jugador y preguntábamos si habría otro más barato sin saber si jugaba o no”.

Al Celta se le han ido cayendo candidatos. El último el francés Cédric Bakambú (así lo confesó el propio técnico las víspera del duelo contra el Girona), si bien en la Calle del Príncipe todavía no habían dado al artillero del Olympique de Marsella completamente por perdido. No obstante, el fichaje del polaco Arkadiusz Milik por el Juventus de Turín complica, si cabe, la llegada al Celta del atacante francés. Tanto que el Celta explora desde hace ya algún tiempo otras posibilidades que gustan menos a Coudet, pero que la dirección deportiva considera que pueden funcionar. Pero necesita acelerar los tiempos para no quedarse atrás. El Celta está decidido a complacer en la medida de lo posible los deseos del técnico y es optimista en poder cerrar el fichaje del delantero a tiempo.

Mucho menos optimista se muestra el club vigués en el otro gran frente de batalla que tiene en este mercado: la salida del equipo de Denis Suárez. Carlos Mouriño ha sido tajante al anunciar que no va a conceder la carta de libertad al salcedense, cuya única posibilidad de evitar grada es que algún club pague traspaso por él.

En la Calle del Príncipe aseguran, hoy por hoy, el Celta no ha recibido más ofertas que las que Luis Campos le había buscado y el propio jugador rechazó en su momento. Y con el mercado a punto de bajar la persiana, no confían ya en que la situación pueda sufrir un vuelco en las próximas horas.

Sí está a punto de concretarse la salida cedido de Miguel Baeza, que se ha decidido por el Río Ave, de la Liga Nos, entre las diversas propuestas que manejaba. El cordobés no estorbaba a Coudet, que valoraba su trabajo en los entrenamientos y le dio protagonismo durante la pretemporada, pero el Celta ha pensado que al chico le convenía jugar y ha preferido cederlo a un club que le pueda dar minutos. Baeza jugará a préstamo en el Río Ave hasta final de temporada. El jugador ya no se entrenó ayer, aunque se acercó a la ciudad deportiva para despedirse de sus compañeros.