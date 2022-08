Pendiente de saber cómo queda configurada finalmente la plantilla tras el arreón que se espera en los próximos días, el Celta ha podido respirar aliviado tras el triunfo en Girona. Gana puntos, tiempo y tranquilidad en un ambiente sorprendentemente tenso para las alturas en las que nos encontramos. Sin motivos para el exceso de complacencia, el partido en Girona, además de la dependencia de Aspas, dejó alguna nota positiva: el rendimiento de buena parte de los recién llegados y, sobre todo, Gabri.

Gabri

Eduardo Coudet ya ha deslizado en diversos momentos su confianza en Gabri Veiga. Fue rácano con sus minutos en la temporada pasada, pero en ésta parece que su forma de ver al medio es bien diferente. En Girona le dio minutos muy valiosos. El canterano saltó al campo cuando cayó lesionado Renato Tapia y el Girona había introducido diferentes cambios con la intención de encontrar una solución a un partido que se le había puesto cuesta arriba. Se esperaban minutos complicados para el Celta, pero por ellos se deslizó Gabri Veiga con suficiencia y criterio. Ni el mínimo asomo de la falta de cuajo a la que en más de una ocasión ha aludido el técnico argentino. Gabri Veiga jugó con criterio, trabajó en la recuperación, fue importante en el obsesivo trabajo de presión que pide el argentino y acabó por ser el dueño del medio del campo.

Marchesín

Tuvo el problema en el Celta de recibir goles en casi todos los disparos que recibía. Una simple circunstancia, pero que podía alentar alguna duda sobre él. En Girona sacó un remate extraño a contrapié y luego dominó su área con tranquilidad y siempre aportando una sensación de tener todo bajo control. No fue tampoco el Girona un equipo que le amenazase en exceso.

Unai Núñez

Sus mejores momentos en el Celta los vivió en Girona. No es el mejor rival para testar a un central, pero es un paso para un futbolista que viene de jugar poco en la pasada temporada y que busca en Vigo su mejor versión. Muy seguro en el juego aéreo (donde tiene que gobernar gracias a su talla), en el corte y también en la construcción del juego. Aunque no duda a la hora de sacar el balón del estadio cuando es necesario, Unai tuvo criterio para encontrar a los medios y superar la primera línea de presión. Si ve el pase no duda. Si él y Aidoo se entienden, el Celta ganará una enorme firmeza y asentará unos cimientos sobre los que construir.

Oscar Rodríguez

Asomó por fin el Oscar Rodríguez que la gente espera y que el Celta está convencido de haber fichado. El mediocampista tardó en entrar en juego, algo condicionado por su ubicación. Pero a la media hora se liberó. Dejó de ser un futbolista más encorsetado en una zona del campo para moverse por el balcón del área. Con tres centrocampistas (Beltrán, Tapia y Cervi) incapacitados para conectar con sus delanteros, Oscar le dio sentido al juego del equipo y consiguió que Aspas y Carles dejaran de ser islas. Amenazó con el disparo (probó tres veces, algo que Coudet le demanda convencido de que va a anotar muchos goles), generó situaciones con su talento (el taconazo a Cervi) pero sobre todo invirtió la tendencia del partido y consiguió que el medio y la delantera dejasen de ser líneas sin conexión entre ellas.

Carles Pérez

El delantero, que debe ser uno de los futbolistas esta temporada, fue por fin titular. Lo hizo como compañero de Aspas aunque el plan que para él tiene Coudet es el de situarle en la banda derecha. Eso aumentará el nivel de amenaza del Celta con respecto al rival. En Girona, la falta de Paciencia y del ansiado “nueve” obligó a situarle en punta. Y allí, aunque no tuvo una presencia demasiado insistente en el juego, acabó por tener una incidencia importante en el desarrollo del partido ya que se encargó de servirle a Iago el balón que acabó en el tanto del Celta. Lo hizo tras ganarle a su marcador un balón llovido del cielo. La jugada la activó con rapidez y sentido, la prueba de ese veneno que tiene.