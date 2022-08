Tibia jornada de puertas abiertas en Afouteza

El Celta dio ayer, día de su nonagésimo noveno cumpleaños, el pistoletazo de salida a los actos de su centenario con una jornada de puertas abiertas en la Ciudad Deportiva Afouteza que reunió a un centenar de jóvenes abonados acompañados de familiares. Pero este loable gesto de acercar el trabajo diario del equipo a la hinchada para que los celtistas más jóvenes conociesen a sus ídolos tras el largo paréntesis de la pandemia resultó más tibio y distante de lo que cabría sospechar. Hubo poca cercanía con la gente y más de uno abandonó las instalaciones de la ciudad deportiva con aire desencantado porque muy pocos pesos pesados del equipo se acercaron al final de la sesión a la pasarela instalada por el club para la firma de autógrafos y que los chicos se fotografiasen con sus ídolos.

“¿Papá, no va a venir Iago Aspas?”, preguntaba visiblemente desilusionado uno de los críos. Pero Iago no hizo acto de presencia. Y no fue el único. Apenas Aidoo, Javi Galán y Fran Beltrán de los titulares comparecieron para darse un baño de masas. Sí lo hicieron, encantados, los chicos del filial que habitualmente se ejercitan a las órdenes de Coudet (Gabri, Miguel, Coke, Carlos Domínguez y Fran López) además de Iván Villar, Kevin Vázquez, Miguel Baeza, Williot Swedberg y Luca de la Torre.

El acto resultó aséptico, como enlatado, muy distinto de las cálidas e improvisadas visitas que los aficionados rendían en los viejos tiempos al Celta en las vetustas instalaciones de A Madroa. Pero las características del nuevo y flamante recinto, inaugurado en plena pandemia, no favorecen este tipo de acontecimientos. El terreno de juego está demasiado alejado de la zona donde se instaló al público y el entrenamiento se celebró bajo un sol de justicia al otro extremo del campo. Y a contraluz, ni con teleobjetivo se podía distinguir a los jugadores con claridad. En semejante tesitura, no es extraño que la mayoría de los aficionados estuviesen más pendientes de buscar refugio a la sombra que de seguir las evoluciones de los jugadores sobre el césped durante la hora y media larga que duró la sesión.

El escaso entusiasmo de los jugadores, que saltaron al campo como si la cosa no fuese con ellos, no contribuyó a dar calidez al acto. Solo al final del entrenamiento se acercaron los futbolistas a los 200 aficionados que se dieron cita en el recinto para brindarse un mutuo y tibio aplauso. Y eso fue todo. La iniciativa del Celta, aunque encomiable, careció de calidez y colorido.