El Celta reta al campeón de Europa

El Celta afronta en pleno mes de agosto su primer gran desafío de la temporada. El Real Madrid, actual campeón de Liga y de Europa, llega a Vigo (22:00 horas, DAZN y Movistar LaLiga) para medir el punto de cocción en el que se encuentra el grupo de Coudet. El estreno liguero ante el Espanyol dejó en el ambiente un regusto amargo por culpa de su desgraciado epílogo, ese penalti en el descuento que impidió sumar los tres puntos. Antes de ese instante final el Celta ofreció un primer tiempo abiertamente mejorable y un segundo en el que el equipo se pareció a lo que pretende su entrenador y donde asomaron algunas de las características reconocibles en el plan de Coudet.

El examen de esta noche es otra historia. Visita Balaídos el equipo que hace solo tres meses estaba paseando por las calles de la capital una nueva Liga de Campeones, lo que lleva el reto a otro nivel. Ofrecer una buena imagen esta noche supondría un importante refuerzo en un momento en el que la tarea del entrenador es acoplar a toda velocidad a los recién llegados mientras espera, como agua de mayo, a que en los días que restan de mercado aparezcan por Mos los dos refuerzos “diferenciales” en los que trabaja la dirección del club. Vive el Celta estos días con un ojo en el mercado y otro en Mina –pendiente de oficializar su salida– y en Denis Suárez, que deberían liberar el espacio y el dinero para que llegasen los nuevos inquilinos al vestuario.

Y mientras eso sucede lejos del campo, Balaídos asiste a un partido repleto de alicientes. Coudet tomó la decisión de dar entrada a Renato Tapia con respecto al equipo que inició la Liga. Hace una semana ante el Espanyol la presencia del peruano cambió el partido. Con él en escena el Celta desatascó sus problemas en el origen de la jugada y encontró vías y caminos diversos. Tapia mejoró al equipo, pero también ayudó con su presencia a que Beltrán hiciese lo propio o incluso Oscar Rodríguez –a quien se somete a un escrutinio exagerado porque sobre sus hombros recae ahora mismo la tarea de hacer de Denis Suárez– fuese más participativo. Le funcionó al Celta ese plan y por eso Coudet repite esta noche. Desaparece con respecto a la alineación de hace una semana Solari (y también la opción de ver a Carles Pérez de titular) y en la banda derecha se situará Oscar Rodríguez quedando la izquierda para Cervi. Lo que no sufrirá cambios será el resto del once con respecto al que arrancó la Liga hace una semana. Marchesín estará en la portería y por delante de él formarán Hugo Mallo (se las verá con Vinicius a quien hace unos meses Kevin hizo un marcaje espectacular), Aidoo, Unai Núñez y Galán. El ataque será para la pareja formada por Iago Aspas y Gonçalo Paciencia, que tratará de prolongar ese tiempo de iluminación que protagoniza desde que pisó la ciudad. El portugués debe intentar aprovechar este tiempo antes de que llegue su competencia directa por el puesto para seguir ganándose los favores del público y del cuerpo técnico.

LIGA 1ª DIVISIÓN. 2ª Jornada 22.00h. DAZN, Movistar LaLiga Estadio: Balaídos CELTA REAL MADRID Carvajal Galán Valverde Cervi Modric Courtois Unai Paciencia Marchesín Militao Benzema Tapia Tchouameni Beltrán Aidoo Alaba Aspas Camavinga Oscar Vinicius Mendy Mallo Entrenador Eduardo Coudet Entrenador Carlo Ancelotti Banquillo Iván Villar, Kevin, Carlos Domínguez, Solari, Carles Pérez, Swedberg, Luca de la Torre, Gabri Veiga, Baeza, Miguel Rodríguez, Fran López Banquillo Lunin, Vallejo, Nacho, Rudiger, Lucas Vázquez, Ceballos, Hazard, Asensio y Mariano Árbitro:iGil Manzanoi(comité extremeño)

Enfrenta estará un Real Madrid algo conmocionado por la ausencia inesperada de Casemiro –que tiene un pie en el Manchester United– y de Kroos que sufre un proceso gripal. Han sido días extraños en Madrid donde apenas nadie se ha acordado del Celta. El siempre cabal Ancelotti tuvo que recordarlo ayer en rueda de prensa al advertir que “ganar en Vigo nunca es fácil”. Lo sabe bien de sus anteriores visitas. Y hace meses, aunque estuvo ausente por el COVID, recuerda bien los apuros sufridos para derrotar a los de Coudet en un partido condicionado por los tres penaltis señalados a favor de los blancos. Para el italiano la visita a Balaídos va a obligarle a acelerar la transición hacia el medio del campo del futuro. Camavinga y el reciente fichaje Tchouaméni formarán en el eje del campo junto a Modric. Ahí estará en buena medida el duelo del partido y lo que llevará, con seguridad, a Coudet a reforzar esa parcela para plantar cara a un medio del campo muy físico con el que el Real Madrid tratará de prolongar su racha en Vigo donde no pierde desde 2014 cuando los goles de Charles derribaron al equipo blanco. El Celta le da malos días en la última década, pero no lo suficiente como para hacerles claudicar. Hoy asistiremos a un nuevo intento y para el que va a ser determinante que Iago Aspas sea capaz de imponerse al fin en su duelo particular a Thibaut Courtois, ese portero de la Liga que se le resiste y que en el último enfrentamiento entre ambos dejó paradas que parecen obra de un protagonista de cómic. Pero Iago nunca desespera. Es una de las muchas cosas buenas que tiene.