Al Celta se le vuelve a atragantar el estreno

Al Celta se le ha vuelto a atragantar el estreno liguero. El triunfo en la jornada inaugural se le resiste al equipo celeste desde hace ya siete años, ayer tras desperdiciar una ventaja de dos goles en un partido que parecía perfectamente controlado y que el abnegado Espanyol de Diego Martínez niveló en el último suspiro cuando Balaídos cantaba ya victoria. Un cándido penalti de Mingueza a Joselu a los pocos minutos de ingresar en el campo privó al Celta de dos puntos que se había trabajado a pulso sobre el verde y que se fueron por el desagüe avanzado el descuento. El equipo vigués hizo bien lo más difícil y erró en lo que aparentemente parecía más sencillo: encarriló el encuentro con dos golazos tras un arranque problemático, pero no consiguió mantener el tipo ante un adversario sobrado de fe, que le superó durante buena parte del primer tiempo y fue claramente inferior tras la reanudación después de que Aspas abriese el marcador en el último segundo del primer tiempo con una de esa delicias que solo el mago moañés es capaz de sacarse de la chistera.

Un toque de alquimia

Iago Aspas es un alquimista. El mago moañés es capaz de sacar oro de la nada. Diego Martínez, el técnico vigués del Espanyol lo describió con precisión tras el choque: “Iago tiene esa calidad, que siempre encuentra el espacio. No sé cómo lo hace, pero lo hace tantas veces y durante tantos años. Es muy bueno” .

El astro céltico ha arrancado como un tiro en busca de su quinto Zarra y se ha estrenado con otra pequeña obra de arte con participación del debutante Óscar Rodríguez y Augusto Solari. El talaverano puso un centro al cogollo del área que el argentino prolongó de cabeza. Aspas apareció de la nada para cazar un balón que parecía imposible y desviarlo con la puntera de la bota lejos del alcance de Lecomte. Era el primer disparo entre los tres palos del Celta, que hasta ese momento apenas se había aproximado al portal perico y mucho menos generado peligro. Tampoco lo había hecho el Espanyol, salvo por un tiro a la madera de Sergi Darder, el mejor de los blanquiazules, en una acción asilada.

Tapia cambia el juego

El gol de Aspas dio alas al Celta, que mejoró notablemente en la segunda parte con la retirada de Solari y el ingreso en el verde de Renato Tapia. Coudet puso al peruano de ancla, adelantó a Beltrán a la posición de enganche y desplazó a Óscar Rodríguez y a Cervi a los flancos, el argentino a pide cambiado en banda derecha y el talaverano arrimado al flanco izquierdo.

Con este retoque, el partido cambió como de la noche al día. El Celta reclamó la pelota y la hizo circular con velocidad y criterio, explotando con eficacia el recurso de las bandas, especialmente por el carril izquierdo, donde Javi Galán, que había empezado con cierta timidez, se desató. Con el pacense en modo irresistible llegó el segundo gol, obra de Gonçalo Paciencia. En magistral conducción, el lateral zurdo celeste puso un certero centro al segundo palo que el portugués remachó contra la red con un cabezazo formidable, haciendo inútil la estirada de Lecomte.

Pero la aportación del nueve luso en su estreno como céltico trascendió al gol. Paciencia se compenetró bien con Aspas y ofreció soluciones al equipo cerca del área rival, tanto a la hora de bajar la pelota como de combinarla. Se movió con inteligencia y determinación en su zona de influencia y mostró que cerca de la portería puede ser un tipo demoledor.

Errores prescindibles

Casi sin darse cuenta, con el partido perfectamente encarrilado, al Celta se le escapó el partido en dos errores tan prescindibles como fatales. Un mal pase de Unai a Carles Pérez en la salida de pelota y que le cayó a un rival y un posterior despeje defectuoso de Aidoo que Edu Expósito recogió en la media luna con la defensa en precario permitieron al Espanyol recortar distancias.

Pero el tanto no pareció alterar a Celta ni el ritmo del encuentro, pese a los numerosas cambios introducidos por Diego Martínez para insuflar aire a su equipo. Coudet también movió fichas. Poco antes del tanto perico, Carles Pérez suplió a Paciencia y después del gol Gabri Veiga (que dejó leves destellos) entró por Óscar Rodríguez.

Un cambio fatal

El cambio decisivo fue sin embargo el de Mingueza por Cervi, un tercer central con el que Coudet buscaba ganar centímetros en el área para neutralizar los centros que pudiesen llegar al área. Una mala decisión porque el Espanyol apenas puso centros al portal de Marchesín y el Celta se echó atrás para defender su renta en los 4 minutos finales con la mala fortuna de que el recién ingresado en el campo golpeó en la bota a Joselu en una jugada que no aparentaba peligro y que el árbitro ni siquiera advirtió. Pero la acción no inadvertida en la grada a los analistas del Espanyol, que dieron el aviso. El banquillo perico reclamó con grandes aspavientos al árbitro la revisión de la jugada y, tras comprobar el monitor, el árbitro certificó la pena máxima en el minuto 97. Joselu no falló en su única acción de mérito en el partido.