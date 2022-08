Eduardo Coudet, el Chacho, arranca el curso “en positivo” y “muy ilusionado” con la nueva temporada del Celta. El preparador celeste está satisfecho con los mimbres que el club ha puesto en sus manos, valora especialmente la predisposición con que sus jugadores afrontan el reto y se ha mostrado convencido de que “las cosas nos van a ir bien”.

“Estoy contento con lo que estamos armando. Tenemos muy buenos jugadores, ahora voy a tratar de hacer un gran equipo”, ha resumido el técnico en su primera comparecencia pública desde que arrancó la pretemporada.

El Chacho reconoce que la falta de adaptación de buena parte de los fichajes supone un contratiempo que le obliga a acelerar los tiempos, pero rechaza que este escaso tiempo de trabajo sirva de excusa en este primer compromiso frente al Espanyol.

“Hemos trabajado adaptándonos a lo que fue la conformación de la plantilla y manejando diferentes tiempos tratando de adaptar a todos de la mejor manera. El desafío es tratar de poner a todos a la misma altura lo más rápido posible y encontrar el funcionamiento que queremos ganando tiempo”, ha explicado. “Es un grupo que se ha acoplado bien, un gran grupo de trabajo, pero sobre todo un gran grupo humano. Es un grupo con muchas ganas de crecer u trabajar y mucha ilusión de que las cosas nos vayan bien”, ha precisado.

La falta de tiempo para ensamblar las piezas no debe impedir al Celta firmar mañana un buen encuentro frente al Espanyol. “Estamos en condiciones de hacer las cosas bien mañana y tengo confianza en que vamos a hacer un buen partido”, ha subrayado el Chacho, que ha precisado: “Hay que arrancar de la mejor manera posible, mostrando cosas. Me gusta que pensemos en hacer mañana un gran partido y que los tres puntos se queden en casa con una gran actuación ante nuestra gente”.

El entrenador del Celta ha eludido fijarse un objetivo concreto. Por el momento no mira más allá del partido contra el conjunto perico. “Vamos con el Espanyol. No miramos más allá. Es el primer partido y ojalá demos una buena imagen en casa con nuestra gente. Hemos hecho un gran esfuerzo para tratar de hacer un gran año. Todos estamos muy ilusionados en que podemos hacer una gran temporada”, destacado.

No espera sin embargo Coudet un partido fácil, incluso con la baja de la estrella perica Raúl de Tomás y no escatimó elogios hacia el vigués Diego Martínez, técnico del conjunto perico. “Sus equipos trabajan mucho, son duros, normalmente son equipos cortos que se hacen difíciles. Me ha tocado enfrentarlo con el Granada. Ha hecho un trabajo muy bueno y no va a cambiar. Por lo que he visto en la pretemporada no ha cambiado mucho”, ha señalado.

El preparador celeste percibe una gran ilusión en el celtismo con la nueva temporada y espera que el apoyo de la grada le ayude contrarrestar la falta de adaptación de algunos de sus jugadores. “Tengo mucha ilusión, mucha confianza y veo algo lindo en la gente. En las dificultades que podamos tener en este tiempo de adaptación vamos a necesitar mucho de la gente sobre todo en casa. Vamos a tratar de transmitirles de dentro hacia afuera y que se sientan identificados. Necesitamos un Balaídos al palo”, ha dicho.