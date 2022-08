A Fran López no se le borraba la sonrisa de la cara. El sábado se estrenó con el primer equipo en la goleada sobre el Al-Shabab en el Memorial Quinocho. Delantero fino, hábil, que suple con imaginación lo que le aportan los centímetros, este verano ha venido trabajando de forma regular a las órdenes de Coudet y el argentino quiso premiarle con unos minutos en Balaídos. Un sueño hecho realidad. Porque aunque Fran López nació en Ferrol (llegó a Vigo con dos años) es militante celtista desde pequeño. Ya acumula once años en la cantera del Celta después de pasar por Coruxo y Rápido. El año pasado se hartó de marcar goles en el Celta C y en ocasiones se asomó al B. Su nombre hace tiempo que tiene un peso especial en las oficinas del club donde están convencidos de sus posibilidades. Coudet le concedió unos minutos en el Memorial Quinocho y el chaval dejó un par de detalles como una asistencia a Iago Aspas en su festival goleador.

A la conclusión del partido Fran López explotó la frescura de su carácter y de su discurso. Explicó que aquello que había sucedido “es una recompensa a todo ese trabajo, no solo mío también de toda la gente que me ayuda” y citó a su padres, familia, de su novia, su representante y amigos que “hacen todo más fácil día a día”. Pero donde le salió el ingenio fue cuando describió lo que significaba jugar al lado de Iago Aspas: “Con un jugador así... ¿Qué vas a hacer? Tienes al mejor jugador de la historia del Celta al lado y confiando en ti... Cuando no sé qué hacer, te la doy a ti que seguro que lo vas a hacer mejor”. Prueba del entusiasmo que generaba en él y su entorno está el detalle de que Fran López pidió dieciséis entradas para el Memorial Quinocho porque nadie de su familia se quería peder un día tan especial. Todo sin dejar de pisar el suelo porque sabe que pronto su destino será otro y le tocará arrimar el hombre de nuevo en la cantera. Lo asume, pero también avisa: “Esto no se queda aquí”.