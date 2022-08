Se acaba el tiempo de los experimentos y las pruebas. El Celta disputa hoy su último partido de pretemporada justo una semana antes de estrenarse en Balaídos ante el Espanyol. Los de Coudet reciben al conjunto árabe del Al Shabab en una nueva edición –algo descafeinada por el rival– del Memorial Quinocho con la intención de sumar su primer triunfo en este verano después de sus empates con el América y San José y la derrota de hace siete días ante el Sporting de Braga. Todo tiene un valor relativo a estas alturas del cuento, pero el equipo –y sobre todo su gente– también necesitan pequeñas victorias que ayuden a alimentar el alma del equipo. Los de Coudet durante los partidos de preparación han ofrecido una imagen irregular y les falta precisamente ofrecer un partido que tenga una cierta similitud co lo que pueda dar el equipo en la nueva temporada.

De cara a la cita de esta tarde Eduardo Coudet se ha guardado la lista de jugadores a los que ha convocado. Lo deja para hoy por la mañana. Irán todos los futbolistas disponibles, habrá un grupo de canteranos que reforzarán la convocatoria y se quedarán fuera como es habitual en este verano Santi Mina y Denis Suárez, cuya situación sigue sin despejarse. A estas horas queda la duda de qué hará con Gonçalo Paciencia que por la mañana será oficialmente jugador del Celta y tal vez Coudet se plantee meterle en la lista para el partido. En forma llega porque viene de hacer la pretemporada con el Eintracht que comenzaba la Bundesliga esta semana.

Al margen de lo que pase con Paciencia, los aficionados podrán ver en acción a los seis fichajes que ya ha hecho el equipo en este verano: Agustín Marchesín, Unai Núñez, Oscar Mingueza, Luca de la Torre, Williot Swedberg y Oscar Rodríguez se estrenarán esta tarde en Balaídos ante el conjunto árabe que tiene como futbolista más conocido al excompañero de Aspas en el Sevilla, Ever Banega.

Las entradas para el público salen a la venta hoy mismo

El Celta anunció ayer que las entradas para el Memorial Quinocho se pondrán a la venta hoy día del partido, desde las 10.30 y hasta el comienzo del duelo previsto para las ocho de la tarde. Las localidades costarán entre siete y once euros. Los abonados acceden gratis y podrán comprar para acompañantes (de cinco a once euros). El partido de esta tarde está previsto que se ofrezca por los canales del club aunque el Celta no lo confirmó todavía. Lo normal es que lo haga a lo largo del día de hoy como viene siendo habitual en esta pretemporada que siempre ha dejado para el último momento este aviso.