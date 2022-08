El Celta, pendiente solo del delantero

Tras cerrar a Marchesín, Mingueza y Carles Pérez –a quien se espera a lo largo de la semana– el Celta solo quedaría a la espera de incorporar a un delantero para cerrar su plantilla de cara a la próxima temporada. Así lo anunció Carlos Mouriño en su comparecencia de ayer en la que desgranó los principales temas de actualidad del club y apuntó a la posibilidad de “fichar a dos delanteros” en el caso de que liberen masa salarial ya que en estos momentos no tienen margen de maniobra. En otras palabras, que habrá más entradas solo en el caso de que salgan Santi Mina o Denis Suárez. La situación de ambos no ha sufrido cambios en las últimas horas.

Fichajes

Carlos Mouriño explicó en relación al mercado de fichajes del Celta que “vamos a hacer ocho fichajes. Entiendo la inquietud de la gente por la formación del equipo. La paciencia nos ha llevado a buenos resultados y la vamos a utilizar de nuevo. Si tenemos primeras opciones entendíamos que debíamos esperar por ellas. A día de hoy hemos logrado nuestras elecciones prioritarias salvo el caso del delantero centro (Mayoral) que no lo vamos a conseguir. Y creemos que también sucederá en los puestos que faltan por cubrir. Merece la pena haber esperado. Nos falta concretar el fichaje de Mingueza y del portero que ya están firmados pero tienen que pasar reconocimientos médicos. Y tenemos muchas esperanzas de que venga otro jugador como Carles Pérez. Y estamos en la búsqueda de un delantero que no tenemos y confiamos en que sea un buen jugador”.

Delanteros

Sobre la posición que ahora mismo más carencias demuestra como es la delantera, Mouriño explicó que “queremos traer a dos delanteros aunque no sé sí podremos. Dependerá de la situación económica en función del límite salarial”. En relación a Martin Braithwaite, el último futbolista que ha sonado, el presidente del Celta explicó que es una “opción, aunque no prioritaria, pero no está descartado”.

Plantilla final

A la hora de ofrecer una visión general de cómo quedará la plantilla cuando se produzca la llegada del delantero que falta, Mouriño dijo que “con estos ocho fichajes y los que llegan del Celta B disponemos de una gran plantilla. Si tuviésemos más recursos podríamos hacer un equipo aún mejor. El sueño será el año del centenario porque ahí sí habrá con seguridad más disponibilidad para reforzar el equipo”. Sobre el caso de los canteranos Carlos Domínguez y Gabri Veiga el presidente aseguró de forma categórica que “son jugadores del Celta B que cuentan para el primer equipo”.

Villar, Baeza, Solari

La situación de estos tres futbolistas es bien diferente a ojos del club que según desveló Mouriño tienen planes bien diferentes para ellos. En el caso de Villar se quedará como segundo portero casi con toda seguridad mientras que de Baeza dijo que “hay posibilidades de que salga cedido” y en relación a Solari señaló que “dependerá del técnico aunque entendemos que lo mejor es que busque una salida”.

Okay

El presidente del Celta fue especialmente contundente a la hora de referirse a la solución del caso Okay, por quien el Getafe no pagó los tres millones acordados (según la versión facilitada desde el Celta). Mouriño habló de una llamada personal de su homólogo Angel Torres: “La llamada del Getafe fue muy clara, se comprometió porque tenía un problema de límite salarial y no se cumplió la palabra dada”.

Coudet

El presidente dijo no entender las posibles “quejas” de Eduardo Coudet por la confección de la plantilla, extremo que puso en duda: “Yo no las entendería porque la lista la confeccionamos juntos, pero si soy sincero digo que a mí Coudet no me ha hecho llegar esa molestia en ningún momento. Ni a mí ni a ninguno de los directivos de la casa”.

Luis Campos

Sobre el papel de Luis Campos que lleva en el club unos meses, el presidente cree que se ha reflejado por encima de todo en un cambio de mentalidad de los futbolistas respecto al club: “Ha habido una variación grande en cuanto al compromiso del jugador con el Celta. Hemos podido fichar a algunos jugadores de un nivel económico más alto de lo que teníamos. Ha habido jugadores que han dicho que solo querían jugar en el Celta, que no se iban a ir a otro equipo y que se han mantenido firmes en esa idea.”.

Peso de la cantera

Carlos Mouriño asumió la evidencia de que la cantera va a perder peso en el primer equipo con la situación de Mina y Denis así como las salidas de Brais o de Rubén. “Es cierto que este año vamos a tener menos canteranos. Tuvimos una baja irregular de dos de nuestros canteranos y por eso el número va a bajar”, dijo sin querer nombrar a Santi Mina y Denis Suárez. Y quiso aclarar “eso no significa que nuestra cantera no sea nuestro principal proyecto”. “Desde que hicimos cargo del club siempre dijimos que no jugábamos con la inmediatez, que nos gustan los proyectos de medio y largo plazo y hacer planes a futuro y no improvisar”, añadió. Incluso consideró un gran éxito de la cantera del Celta situaciones como la de Brais: “Él consideraba que debía salir…pero es una operación muy favorable para todos y que demuestra el éxito de la cantera a nivel nacional. Perdemos jugadores en el primer equipo, pero trabajamos para generar la situación para que sigam llegando”.

Límite salarial

En el apartado del límite salarial, el presidente del Celta explicó que el equipo va a tener al comienzo de esta temporada un máximo de 68 millones para gastar en su plantilla profesional. Mouriño explicó que en estos momentos, con las llegadas inminentes incluidas, “lo tenemos cubierto al cien por cien”. En ese momento el presidente aprovechó para volver a recordar que deben aumentar sus ingresos por otros conceptos para mejorar la plantilla.

Beneficios

El presidente del Celta se felicitó de que el ejercicio económico que acaban de cerrar concluyese finalmente en positivo pese a que en un principio el club había apuntado a unas pérdidas de diez u once millones. La venta de Brais, que se cerró el 30 de junio, es la responsable de que los números de la 2021-22 hayan pasado de rojo a negro. Mouriño no fue capaz de cifrar exactamente el saldo positivo: “Unos doscientos mil euros o algo más...estamos pendientes de cerrarlo”.

Presupuesto

La próxima temporada el Celta tendrá un presupuesto de unos 80 millones de euros, un ligero incremento con respecto a las temporadas anteriores.

GS360

Mouriño también encontró tiempo para referirse a la situación de la ciudad deportiva y el proyecto Galicia Sport 360. El presidente se felicitó de que se haya producido “la aprobación de la regularización de lo construido en Mos, un paso importante para el proyecto” y que a partir de ahora están a la espera de que la Xunta de Galicia les conceda el carácter supramunicipal: “Con eso se inicia toda la tramitación y a partir de ahí se trata de seguir trabajando en ese proyecto y de generar ingresos para que la parte deportiva pueda mejorar”.

Camisetas

El presidente también respondió a la situación de escasez de camisetas nuevas que hay ahora mismo en las tiendas: “No hay solución cercana, solo promesas del proveedor. Las camiseta se solicitan con un año de antelación. En este momento casi todos los equipos estamos muy retrasado con el suministro de las camisetas. Entre confección y transporte no se da abasto con todos los equipos. Siento decir que no hay una solución clara en estos momentos”.

Santi Mina y Denis suponen catorce millones al año

Teniendo en cuenta que el pasado jueves el presidente Mouriño advirtió que Santi Mina y Denis Suárez suponen el 20% del límite salarial que tiene el Celta por temporada y que ayer desveló que la cifra total es de 68 millones...la ecuación resulta sencilla. Mina y Denis Suárez le suponen al Celta catorce millones de euros por temporada. De ahí que en el club haya un interés exagerado por conseguir que salgan en este mercado para liberar unas cifras importantes. En esos catorce millones se incluye el sueldo en brutos de ambos, pero también las amortizaciones que se pagan cada año y otros conceptos como las comisiones pagadas.