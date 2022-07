Importante revés para los planes del Celta de cara a la próxima temporada. Borja Mayoral, el elegido para ser el delantero centro “titular” ha tomado la decisión de descartar su llegada a Vigo y ahora mismo duda de si continuar en el Real Madrid o marcharse al Getafe.

Este episodio, que estaba latente en la negociación que mantienen con el delantero de Parla desde hace semanas, ha saltado ahora. Mayoral va a ser padre, circunstancia que no parecía condicionar en absoluta la decisión del delantero sobre su futuro. Pero en las últimas horas el Celta se ha encontrado con que sí tiene su influencia porque Mayoral les ha dicho que rechaza la propuesta del equipo vigués porque su pareja, en un momento tan especial de sus vidas, prefiere permanecer en Madrid y no salir a una ciudad nueva. Ese es el mensaje que el punta madridista ha hecho llegar al Celta. Mayoral tendría que decidir ahora si se queda el año que le resta de contrato en el Real Madrid –lo que le permitiría dentro de un años salir con la carta de libertad en la mano– o si acepta la oferta del Getafe que era el otro equipo que peleaba de forma intensa con el Celta por hacerse con sus servicios en este mercado y que estaba dispuesto a pagar más dinero al Real Madrid.

Aunque la noticia ha supuesto un pequeño revés en el seno del equipo vigués, en Príncipe aún no querían tirar la toalla por él y a última hora de ayer mantenían las conversaciones con el entorno del futbolista intentando que recapacitase y no descartase ya la opción de llegar al Celta este verano. Mayoral y el club vigués habían llegado hace semanas a un acuerdo sobre las condiciones en las que se incorporaría a la plantilla de Eduardo Coudet y, pese a la insistencia del Getafe durante todo este tiempo, existía un moderado optimismo sobre el buen término de la negociación. La llamada en las últimas horas del propio Borja Mayoral al Celta ha dilapidado esa confianza.

Otras opciones

En estas circunstancias el equipo vigués ha comenzado a intensificar las conversaciones con otros futbolistas que manejaban para reforzar el ataque, la línea que más preocupa en estos momentos y en la que las únicas noticias que se han producido tienen que ver con la salida de futbolistas o la imposibilidad de utilizar a otros como es el caso de Santi Mina. Con agosto asomando ya en el horizonte, a dos semanas de iniciar la Liga en Balaídos contra el Espanyol, Iago Aspas permanece como el único delantero de la plantilla con la que trabaja Eduardo Coudet (si excluimos a los canteranos que sí están participando de este tramo de la preparación).

La situación del delantero del Levante Roger Martí, que es otro de los futbolistas que el Celta tiene en su lista para este mercado, no cambia en gran medida tras la decisión de Mayoral porque en Vigo le siguen teniendo como una alternativa para el ataque, no como una “primera opción”. Los intentos van ahora mismo por otro lado mientras intentan que Borja Mayoral reconsidere su postura y entienda que su paternidad no tiene por qué llevarle a renunciar a tener un papel protagonista en el proyecto del Celta.