Mouriño: “Denis se quiere ir libre”

Carlos Mouriño ha pasado al ataque contra Denis y el salcedense ha replicado desde sus redes sociales. Posiblemente el último capítulo de confrontación verbal directa. Mouriño asegura que a partir de ahora da “el tema por muerto”. La guerra se seguirá desarrollando de manera larvada mientras el divorcio entre el presidente y el jugador no se sustancie contractualmente.

Aunque falte por escribirse el epílogo, este relato anticipa su final amargo. Fue un romance durante años en el contacto y la distancia: el niño celtista, que ayudó a alimentar al club en época de penurias con su traspaso al City y en cuyo regreso se empeñó Mouriño. Denis, emprendedor fuera de la cancha, quiso convertirse en la versión celeste de Piqué, su mentor. Estaba destinado a sustituir a Aspas como referente. Se le auguraba un futuro ejecutivo. Se precipitó en los tiempos. Mouriño no depende de la voluntad de los socios cada cuatro años, como sucede en el Barça. En tiempos de fervor, la directiva aún contrató a su empresa de catering. Reaccionó cuando Denis empezó a enrolar a compañeros en Intermedia Sport Player, la agencia de representación en la que participa accionarialmente. Les inquietó consentir tanto poder de un jugador en activo dentro del vestuario. El caso Bugarín detonó ese malestar. Y Mouriño es inflexible cuando traza la línea de ruptura.

“Cuando des un golpe en la mesa, que sea para romperla”, suele aconsejar. El presidente se aplica su propia filosofía. El departamento de comunicación organizó ayer en Príncipe una rueda de prensa para valorar la situación de Denis y Mina, “dos jugadores que están afectando muchísimo a la imagen del club”. Las cargas de profundidad se dirigen hacia Denis: “Lleva un año haciendo una gran campaña de desprestigio contra el club. Tuvimos un problema con todos los jugadores que pertenecían a una agencia, entre los cuales también estaba Iago Aspas. Con todos buscamos una solución razonable. A los dos días con algunos nos dimos un gran abrazo. Todos los chicos y los padres de los chicos respondieron favorablemente”.

Doce millones en tres años

“Un club que le paga una verdadera millonada y él vende a un jugador de los nuestros para ganar 40.000 o 50.000 euros... Sí me parece una traición al club, a la institución, a los aficionados del Celta y sobre todo una gran traición a la cantera”, indica del fichaje de Bugarín por el Madrid.

Mouriño revela: “Le hemos pasado cuatro ofertas buscadas por nosotros, ninguna por el jugador, de equipos que le pagaban y algunos más que el Celta. Como beneficiaban al Celta, que cobraba o cambiaba a un jugador por otro, las rechazó todas. Un equipo le pagaba en tres años doce millones de euros netos. Lo rechazó por perjudicar al Celta. Otro equipo que jugaba Champions nos hacía trueque de jugadores y le pidió una barbaridad de dinero para no hacer la operación”. Betis, Sevilla y un club saudí figuran entre los pretendientes.

“Nos quiere forzar que le dejemos ir libre”, sostiene. “Su entorno llamó a uno de esos equipos y le propuso: “¿Si me voy libre del Celta, cuánto más me pagaríais?”. Lo que está haciendo Denis es forzarnos a que lo despidamos, le paguemos y pueda tener un premio después de haber traicionado al Celta. No lo voy a permitir aunque eso me impida tener mejor presupuesto para mejorar mi equipo”.

Habla de la batalla de la opinión pública: “Ha conseguido sublevar contra el Celta a la afición y presume de que si queremos paz social, palabra textual dicha por él, tenemos que pasar por lo que él diga. No lo voy a aceptar bajo ningún concepto. Denis no saldrá del Celta si no es porque el Celta esté de acuerdo con el traspaso. Tiene unos derechos y se los vamos a respetar. Si cree que con presiones nos va mover de nuestra postura, rotundamente no”. Denis se irá a la grada. “No entra en nuestro proyecto deportivo y el contrato no pone que tenga que jugar los partidos”. Y añade: “No le voy a seguir ayudando más”.

Denis aseguró que otros jugadores que seguían vinculados a la agencia habían renovado. Mouriño lo niega. “Veiga lo dejó. Negociamos muy duramente con su hermana. Y para nada intervino la agencia de Denis. Es desinformación que propagan en contra del Celta. ¿En cuánto tiempo arreglamos el caso de Aspas? Si hay buena voluntad, en un momento”.

Un solo contacto

Mouriño asegura que Denis no ha hablado con él en todo el año y solo una vez con un directivo. El jugador afirma que está dispuesto a negociar su renovación sin que participe su agencia. Mouriño exigía que se desvinculase de ella. Ahora ni siquiera esta vía de reconciliación está abierta: “A estas alturas, no. A un jugador que traiciona y que se mantiene un año haciendo una política en contra no lo quiero en mi equipo. No es cosa de ego o de no dar el brazo a torcer”.

“Iré al primer partido en Balaídos con la cabeza muy alta con las decisiones que he tomado aunque me hayan costado algún silbido de la afición”, mantiene. Rechaza que su postura oculte razones financieras: “Claro que tiene un sueldo muy alto. Lo tenía exactamente cuando lo contratamos. Le hemos pagado religiosamente. Se lo ganó. Tiene un contrato. Pero el esfuerzo fue tremendo. ¿Iba a perder ese esfuerzo por algún tipo de capricho?”.

Hola! Hoy el presidente ha dado una rueda de prensa sobre mi situación y, ya que siempre estáis ahí apoyando, quiero aclaraos algunas de sus falsas afirmaciones. Son muchos meses desde que me amenazó con que: “Voy a encargarme de que Balaídos te pite”. Es hora de contestar.



HILO — Denis Suarez (@DenisSuarez6) 28 de julio de 2022

Denis contestó horas después mediante mensajes en Twitter. “Tengo el contrato que el Celta me ofreció y que he cumplido a rajatabla y con el amor que tengo desde niño por este club”, inicia el salcedense, que defiende: “Yo jamás he vendido un jugador ni del Celta ni de ningún otro equipo. Les invito a que demuestren esta afirmación con los documentos pertinentes, así como el ingreso del dinero del que habla. Es el propio Celta el que ha reconocido que todo es falso. Nuestro convenio y el reglamento interno recogen sanciones muy graves (incluida la rescisión sin indemnización) para los jugadores que actúen contra los intereses del club. Sin embargo, el Celta no solo no me ha impuesto nunca ninguna sanción sino que ni siquiera ha iniciado ningún tipo de expediente. ¿Quién miente entonces?”.

En cuanto a las ofertas, de la de doce millones en tres años, Denis afirma: “Jamás recibí semejante oferta por parte del Celta. Les invito de nuevo a que muestren públicamente el documento de esa oferta y mi negativa. No la hay”. Admite el interés de un club de Champions pero la operación se frustró por el limite salarial de ese club. Enumera que otra oferta la trajo él y que no le consta una cuarta. “Me habéis escuchado ofrecer soluciones sin agencia alguna de por medio al club para arreglar todo y poder cumplir mi sueño que no es otro que vestir la camiseta del Celta. Aún lo sigue siendo”, concluye Denis.

Apartamiento y denuncia

La situación de Denis en la dinámica de trabajo constituye otro punto de discordia. Inició la pretemporada junto a sus compañeros, en rutinas físicas. Quedó excluido de la minigira americana y desde la vuelta del equipo no ha participado en los ejercicios tácticos. Mouriño niega que se le pueda aplicar el concepto de “apartado”. “Las palabras del presidente y las imágenes hablan por si solas”, replica Denis. “Dice que está muy ofendido porque lo hemos apartado del equipo. Mentira. Desayuna con el equipo, come con el equipo, hace los ejercicios con el equipo… Y cuando hay que preparar un partido, como hay otros jugadores por encima de él, no participa. Para ese puesto apostamos más por Gabi, Óscar, Luca... Pero es la parte final. Hace el 75 o 70% exactamente igual que los demás. Se hace la víctima y la víctima desde el inicio de este problema ha sido el Celta”, asegura Mouriño. “Es un tema del que no puedo decir más al estar en Inspección de Trabajo”, escribe Denis. En el club lo interpretan como un reconocimiento de que ha denunciado al club, inicialmente ante la AFE. Mouriño lo había afirmado por la mañana: “¿Cuántos jugadores de todos los equipos se quedaron sin ir a jugar partidos fuera de España? La única denuncia es la de Denis. Ninguno de los demás porque los demás colaboran con sus clubes”.