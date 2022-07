La Roma trata de presionar al Celta

La Roma quiere medir el punto exacto al que está dispuesto a llegar al Celta en relación a la contratación de Carles Pérez, una de las piezas que el club considera claves de cara a la nueva temporada y con el que hace días que ha llegado a un acuerdo para que juegue en Vigo.

Pese a que el club italiano tiene necesidad de colocar el excedente de futbolistas –y mucho más en esa posición tras el costoso fichaje del argentino Dybala–, han decidido plantear la posibilidad de conseguir alguna clase de rendimiento económico por la operación del atacante catalán. Su plan ideal era que saliese a través de una venta y la otra alternativa era incluir una obligación de compra a la conclusión de esta temporada. El Celta se ha negado a cualquier posibilidad, aunque en las últimas horas y dada la impaciencia que existe en el ambiente sí parecían dispuesta a escuchar con más atención las intenciones de los romanos.

Pero ha sido Luis Campos quien ha transmitido al Celta que no se preocupen por esta operación y que no habrá necesidad de moverse. El responsable de la planificación deportiva del club vigués está en constante permanente contacto con el conjunto “gialloroso” y tiene claro que el Celta no debe moverse. En esta situación debería tener su peso el hecho de que Luis Campos y José Mourinho –entrenador de la Roma– mantienen una gran relación y durante unos años trabajaron juntos. Aunque las decisiones financieras se toman en otros despachos, José Mourinho también está tratando de facilitar la salida de Carles Pérez hacia el club vigués.

El futbolista, mientras tanto, sigue participando de los entrenamientos del equipo romano aunque tiene claro que no va a formar parte de la plantilla la próxima temporada. Como comentamos hace días, el catalán tiene un acuerdo cerrado con el Celta para jugar una temporada en Balaídos en calidad de cedido, aunque el acuerdo incluirá una opción de compra que en Vigo confían en que haya que hacer efectiva, consecuencia del buen rendimiento que haya ofrecido con la camiseta del Celta.

Esta es una de las negociaciones que el Celta tiene bastante adelantadas a estas horas y que espera fructifiquen en los próximos días para seguir dando forma a un equipo que, inevitablemente, hará sus últimas contrataciones en el tramo definitivo del mercado, cuando aflojen las posturas de muchos clubes y futbolistas. Carles Pérez no es de estos. A él se le sigue esperando muy pronto en Vigo para realizar el último tramo de preparación del equipo de Eduardo Coudet antes de que la temporada arranque para el Celta el próximo 13 de agosto en Balaídos ante el Espanyol. La Roma parece querer tensar, pero con el convencimiento de que lo tiene complicado para sacarle algo más a un Celta que espera pacientemente.