Alejandro Camaño, representante de Borja Mayoral, señaló ayer a la Cadena Cope que la solución definitiva al caso del delantero de Parla no se producirá “hasta el final de la pretemporada”. Esto no hace sino confirmar la teoría del Celta que tenía claro que la situación de este delantero pasaba por tener paciencia y esperar a que Mayoral despejase su situación en el Real Madrid.

Camaño explicó ayer que la situación para Mayoral también tiene mucho que ver con lo emocional: “Lleva siete años en Primera y quiere estar por derecho. Hará lo que sea para quedarse en el Real Madrid. Pero necesita el ok del club”. En definitiva una situación similar a la de las últimas semanas. El Real Madrid tiene que tomar una decisión sobre el “recambio” de Benzema para los días en los que el delantero blanco le toque descansar. Sus recambios naturales son Mayoral y Mariano, pero el Real Madrid tiene claro que no hay sitio para ambos en la plantilla y tiene casi decidido que salga Mayoral en este mercado. La decisión seguramente no se tome hasta que el equipo regrese a España tras realizar en Estados Unidos esta fase de la preparación. En principio y según las previsiones del Celta será ahí cuando el Real Madrid reconozca abiertamente que Mayoral saldrá. Y ahí debería de hacerse fuerte el acuerdo que el Celta tiene con el delantero desde hace tiempo. Aunque el Getafe, gran rival de los vigueses en este asunto, está haciendo mucha fuerza parece que ese duelo lo tienen bastante controlado en Vigo. Pero todo pasa porque el Real Madrid le abra definitivamente la puerta a un futbolista al que le queda un año de contrato y al que solo querían en un papel absolutamente residual. El equipo blanco hace días que escucha a sus pretendientes e incluso ha mostrado su inclinación a que el futbolista se marche al Getafe, que ofrece más dinero por el delantero que el Celta.