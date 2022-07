La difícil alternativa a Javi Galán

El Celta regresa de América con tareas avanzadas, pendientes e intrigantes a tres semanas del inicio liguero. Hay cuatro fichajes hechos (Unai, Luca, Swedberg, Óscar) y otros tantos, al menos, por hacer (dos delanteros, un extremo, un portero). En la lista de prioridades no figura un lateral izquierdo. La jerarquía de Javi Galán tranquiliza a la vez que dificulta. Sin sustituto natural, todo se fía a su salud. Por eso se deja la puerta abierta a un refuerzo que cubra, al menos parcialmente, esa carencia.

Los laterales han sido las demarcaciones más estables desde el regreso del Celta a Primera División en 2012. Hugo Mallo acumula 283 partidos en Primera pese a las lesiones. Jonny alcanzó los 183 antes de su mudanza al Wolverhampton. El vigués se reconvirtió a la izquierda para convivir con el marinense. Desde Otero y Míchel se mantiene la producción canterana de laterales derechos. Aún conviven estos días Mallo, Kevin y Carreira, al que Coudet ha probado como interior y que saldrá cedido.

La herencia de Jonny enredó la orilla contraria. Juncá no cuajó. Tampoco se ejecutó la opción de compra de Lucas Olaza, con mejor golpeo que recorrido. Aarón, aunque combinativo, fue una solución temporal. Coudet exigió el pasado verano un fichaje de garantías. Quiso a Galán cuando lo supo en el mercado. Lo sedujo por teléfono. Y la directiva se gastó 4 millones de euros; una cifra elevada en un ejercicio marcado por la austeridad pospandémica.

La apuesta por Galán, que ha incluido un contrato hasta 2026, se ha demostrado fructífera. El pacense, un jugador de maduración lenta en su carrera, se exhibe en el ida y vuelta. Asombra en la conducción y el regate interior. Se asocia bien. Le falla más la finalización, pero acaba produciendo a base de insistencia. Y los datos de participación reflejan su consistencia física: 37 partidos, todos como titular, y solo sustituido en dos.

Galán ya no tuvo alternativa directa en la anterior plantilla. El club creía que Pampín podía ejercer de Kevin –el paralelismo incluye a ambos como los jugadores y capitanes que han sido más longevos en el filial–. Pero a Coudet nunca le convenció el coruñés, ni siquiera para incluirlo en los entrenamientos del primer equipo. José Fontán, sentenciado públicamente como central (“nos ha castigado su juvend”, acusó Coudet tras un error ante el Cádiz), cubrió la necesidad teórica y la ausencia puntual de Galán ante el Betis a causa de la acumulación de sanciones.

Pampín se ha despedido. Fontán se ha ido cedido al Go Ahead Eagles holandés. No existe un talento inmediato en la cantera ni Coudet arriesgaría en ese sentido. A Cervi se le supone esa polivalencia, aunque en el Celta no ha jugado como tal. Kevin o Mallo podrían cambiar de banda puntualmente. Carlos Domínguez podría aclimatarse para solventar las urgencias defensivas. Nada de eso ha probado Coudet en la minigira americana (a la que Cervi no acudió). Galán ha sido uno de los cuatro jugadores que ha disputado 180 minutos ante Pumas y Earthquakes, junto a Baeza, Carlos Domínguez y Tapia.

Galán cubre deseos y tapa aspiraciones. A comienzos de la ventana veraniega se mencionó a la Fiorentina como posible pretendiente. Y al Barcelona como lejanamente interesado. El traspaso de Brais Méndez a la Real Sociedad por 15 millones, tras el de Araújo al América, cubrió las necesidades financieras de la reconversión. Galán ya solo se irá a cambio de una oferta irrechazable.

Su presencia desalienta a cualquier lateral que el Celta tenga entre los asequibles. Llegaría condenado de antemano a la suplencia. La dirección deportiva piensa más en ese cuarto central que tenga polivalencia, aunque los nombres mencionados como Mingueza (en competencia con AEK, según la prensa catalana) son de perfil diestro. Y además ese central tendrá igualmente cerrado el acceso al once por Aidoo y Unai Núñez. Pese a todo, en Príncipe creen que habrá que encontrar tal pieza, aunque sea a préstamo o hacia el final del mercado.