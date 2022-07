Orbelín Pineda ya está integrado en la disciplina de su nuevo club, el AEK de Atenas, que quiere utilizar como doble trampolín para ganarse un nombre en Europa y para asegurarse un hueco en la selección mexicana para el Mundial de Catar. Pero el futbolista no rehúye hablar de su breve estancia en el Celta, con el que tiene contrato hasta junio de 2027, y de su relación con el entrenador, Eduardo Coudet.

"Por cuestiones futbolísticas no sé por qué no me dio la oportunidad, yo lo único que hacía era entrenar día a día, prepararme para estar a disposición", aseveró el mediocampista en una entrevista con Fox Sport México. En un tono comedido y respetuoso, Orbelín sí afirmó que el Chacho nunca le explicó las razones de que no contase con apenas minutos desde su llegada a Vigo en enero.

En todo caso, el jugador indicó que Coudet lo trató "con respeto dentro y fuera del campo" y que se portó "muy bien" con él. "No tengo ninguna queja", zanjó, antes la insistencia de los periodistas mexicanos, críticos con la postura del técnico argentino.

Orbelín admitió que de su paso por el Celta le ha quedado una "espinita" que tratará quitarse en Grecia. Allí ya trabaja a las órdenes de otro argentino, Matías Almeyda, un entrenador que sí parece dispuesto a darle confianza para lograr su "sueño de trascender" en Europa. Sin embargo, tampoco dejó una mala palabra del club olívico, en el que en teoría tendrá que reintegrarse al término de la recién comenzada temporada.

El jugador, de hecho, evitó contestar sobre si se había sentido presionado por el Celta para salir. Simplemente comentó que desde el club le transmitieron que no contaban con él para este curso y que él le dijo a su agente que su primera opción era buscar una salida en otro equipo europeo.