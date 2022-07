La de Okay Yokuslu ha sido hasta ahora la historia de una frustración. El turco, al que el Celta fichó del Trabzonspor en 2018, estaba destinado a convertirse en un centrocampista de referencia, sobre el que edificar el equipo o cuya venta reportaría beneficios. No ha sido así. El jugador fue perdiendo protagonismo con el paso de los años. Definitivamente desalojado por Tapia y Beltrán, en enero de 2020 se fue cedido al West Bromwich Albion y en enero de 2021 al Getafe. La directiva azulona no ejecutó la compra pactada verbalmente y la céltica rescindió el contrato de Okay. Ahora el turco, según revela Fabrizio Romano, ha firmado por el West Bromwich Albion. Allí encantó durante sus cuatro meses y aunque no pudo evitar el descenso, el cuadro de Birmingham lo ha querido de vuelta para pelear por regresar a la Premier.