Neto busca la llave de salida del Barça

En el Barcelona existen dos puertas. Una de entrada por la que no paran de asomarse futbolistas (el sábado se hizo oficial el fichaje de Lewandowski) y otra de salidas que parece sellada bajo mil candados porque nadie es capaz de abrirla. Junto a ella espera, pacientemente, el Celta que tiene a Neto como uno de sus objetivos de cara a la próxima temporada. El portero brasileño es uno de los muchos descartes del Barcelona de cara a la próxima temporada. Son legión los que se encuentran en una situación parecida. Neto, como otros cuatro compañeros, se ha quedado fuera de la lista de convocados para la gira que el equipo hará por Estados Unidos (sin que nadie se escandalice en exceso) en un gesto claro de cuáles son las intenciones del club con él.

El Celta sigue la escena con interés, pero sin desesperación. El equipo vigués quiere un portero en este mercado y el brasileño es el favorito, aunque son conscientes de que no podrán esperar eternamente por él. Hay relativa prisa por completar esta posición (Rubén e Iván Villar están de pretemporada) aunque en Príncipe son conscientes de que la solución al caso Neto no es sencilla para el Barcelona. La ficha del portero brasileño es muy elevada y el futbolista pretende que se le pague el año de contrato que le resta. Al club presidido por Joan Laporta tampoco le sirve cualquier fórmula para solucionar este asunto. A efectos contables y de masa salarial (su pesadilla en estos momentos por más que la Liga de Fútbol Profesional esté mirando para otro lado) no es lo mismo concederle la carta de libertad que buscar otra fórmula que pueda resultarles más beneficioso a la hora de anotarlo en las cuentas como la rescisión de su contrato o una posible cesión. Neto quiere la totalidad del año que le queda de contrato y ser libre para elegir su próximo destino. El Barcelona pretende que renuncie a un millón de euros. El Celta no quiere que le compliquen la vida y espera a que el futbolista y el Barcelona encuentren la mejor forma de desligarse. En ese caso las opciones de que recale en Vigo son muchas porque a Neto no le importa rebajar sus pretensiones de forma considerable. A sus 32 años y con el dinero del Barcelona en el bolsillo su prioridad es otra: un equipo que le garantice un papel protagonista para recuperar el tiempo perdido en Barcelona donde su participación fue mínima. El Celta asume hacer un esfuerzo por él e incluso compensarle de alguna manera en función de las condiciones en las que se desligue del Barcelona.

Consciente de que tampoco puede descartarse que el Barcelona y Neto no se pongan de acuerdo, el Celta explora el mercado. Luis Campos ha transmitido que “hay alternativas suficientes” y que es un posición en la que no será complicado encontrar un jugador que colme sus aspiraciones. Uno de ellos es el portero serbio Predrag Rajkovic que desde 2019 defiende la portería del Stade Reims (club entrenado en estos momentos por Oscar García) y cuyo contrato finaliza dentro de un año con lo que está en el momento ideal para que el club galo le venda. Es un meta de 26 años que ha brillado en Francia, que ha sido 28 veces internacional con su país, y que es una de las alternativas sobre las que está trabajando el Celta mientras espera a que el Barcelona encuentre la llave del candado que abre la puerta de salida de su vestuario. Allí seguirá esperando el Celta...hasta que se canse.

Mientras tanto, en Francia el diario L’Equipe apunta a un posible interés del Olympique de Marsella por contar con Rubén Blanco. Resulta algo sorprendente porque el cuadro francés acaba de pagar doce millones de euros por Pau López, que se supone va a ser el portero titular del conjunto entrenado por Sampaoli. Rubén tendría también complicado hacerse con un sitio en el equipo francés.