El Celta no quiere a Tapia en Valladolid

El Celta ha anulado cualquier posibilidad de que el Valladolid se haga con los servicios de Renato Tapia, uno de los jugadores en los que se había fijado en este mercado y cuya contratación había tanteado en los últimos días. El director deportivo del cuadro blanquivioleta, Fran Sánchez, pasó ayer de puntillas por esta posibilidad durante el repaso que hizo a los medios de comunicación. Piropeó al peruano, mostró sus respetos al Celta y admitió que no era una operación sencilla. Sánchez contaba menos de lo que realmente había.

Lo cierto es que en los últimos días el Valladolid se puso en contacto con el Celta para hacerle ver su interés por el futbolista peruano. No era una simple consulta sino que el interés de los pucelanos era muy sólido ya que Pacheta le había señalado como uno de los refuerzos prioritarios. El problema como en la mayoría de los clubes de Primera División es que los recursos son limitados y el Valladolid proponía al Celta una cesión abierta luego a la posibilidad de firmar una opción de compra en caso de que el equipo se quedase en la máxima categoría. Dio igual. Los responsables del club vigués rechazaron la propuesta de forma tajante y le dejaron claro al Valladolid de que había “cero posibilidades” de que encontrasen un punto de acuerdo.

La situación para el Celta ha cambiado de forma evidente después de la venta de Brais Méndez a la Real Sociedad y que ha permitido al equipo vigués disponer de una cantidad importante para realizar su esperada (y aún pendiente) reforma de la plantilla. Tapia estaba a comienzos de verano en la lista de jugadores que el Celta entendía que podían salir para conseguir los recursos financieros necesarios. Pero las ventas de Araújo y de Brais han colmado este asunto a ojos del Celta que ya solo contempla una salida más de un jugador importante por la plantilla si recibe una oferta “irrenunciable”. No será el caso de Tapia que ha vivido un año complicado tras su ilusionante primera temporada en el Celta. Desde el punto de vista de la planificación deportiva el equipo vigués ya tiene claro que la posición de pivote está en manos de Beltrán y de Tapia y no dejan espacio a ningún cambio en esta demarcación. Los movimientos los esperan para la portería, defensa y ataque, zonas del campo en las que las carencias de la plantilla son bastante evidentes.

Tapia se refirió recientemente a esta posibilidad antes de volar a Estados Unidos –donde el Celta llegó ayer para jugar ante el San José el segundo de los partidos amistosos que tiene que disputar en esta pequeña gira por México y Estados Unidos–. El peruano se limitó a decir sobre su futuro que no estaba al tanto de posibles ofertas “porque no he hablado con mi representante”. El centrocampista aprovechó para recordar que “tengo contrato un par de años más en el Celta y estoy muy contento aquí”. Lo mejor que puede decir en estos momentos porque su cambio de aires, que hace un año sí podía ser posible, no se contempla en estos momentos. De ello puede dar fe el Valladolid.