Denis Suárez asume sin alzar la voz la decisión del Celta de apartarlo del grupo que ayer puso rumbo a México para iniciar la segunda fase de la pretemporada. El salcedense se ejercitó por la mañana en las instalaciones de la ciudad deportiva junto a Orbelín Pineda, que aguarda en Vigo a que se resuelva su pase al Standard de Lieja, y Franco Cervi y Joseph Aidoo, que se recuperan de sendas lesiones y tampoco han sido incluidos en la gira americana.

“Estoy bien. He venido a entrenar con la gente que se ha quedado aquí y ya está. Ya conocéis mi situación, ya la he explicado y poco más tengo que decir”, declaró el salcedense a Deportes Cope Vigo a la conclusión de la sesión. “Es una decisión del club y tengo que acatarla. Soy empleado del Celta, acato su decisión y ya está. Tengo que acatar las normas que me pone el club, no tengo otra opción”, precisó Denis, que declinó hacer comentarios sobre cuál puede ser su nuevo destino. “De mi futuro no puedo decir absolutamente nada”, zanjó.

El apartamiento del jugador ha encontrado sin embargo la oposición frontal de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). El sindicato de jugadores informó el pasado lunes que ha remitido una carta al presidente Carlos Mouriño advirtiéndole que emprenderá acciones legales contra el club si no reintegra a Denis a la disciplina del grupo. La AFE destaca que dejar al salcedense fuera de la gira americana constituye “un grave incumplimiento” del contrato del jugador y de los artículos del Estatuto de los Trabajadores que regulan la relación laboral de los deportistas profesionales. El sindicado de futbolistas incumple igualmente el convenio colectivo de LaLiga, que establece que los entrenamientos se realizarán de forma colectiva “no siendo conforme a derecho cualquier apartamiento, salvo en los casos de recuperación por enfermedad, lesión y otra causa justificada que deberá ser notificada por escrito al futbolista”.

La decisión de apartar a un jugador de la dinámica del grupo por un problema con el club ha sido relativamente frecuente en estos últimos años, aunque nunca antes le había ocurrido a un jugador con contrato en vigor que fuese titular para el entrenador y quisiese seguir en el club.

Sin ir más lejos, en enero de 2021, ya con Eduardo Coudet al frente del equipo, el Celta apartó de los entrenamientos al también canterano David Costas y al tinerfeño Jorge Saenz por su negativa a aceptar las ofertas que el club les había buscado para dejar el equipo. A ambos jugadores se les retiró el GPS que seguía sus movimientos durante los entrenamientos y se les privó de asistir a las charlas con el entrenador. La AFE contactó con ellos para conocer de su boca su situación y ofrecerles sus servicios jurídicos, aunque no llegó a presentar denuncia por su caso. Costas y Saenz abandonaron el Celta en el siguiente mercado.

En la temporada, 2018-19, el Celta apartó del equipo a Nemanja Radoja, en este caso por no renovar en su último año de contrato so pena de pasarse su último año de contrato en la grada, como así ocurrió. El serbio abandonó el club como agente libre al final de aquella temporada. El anterior verano, el Celta decidió apartar también al canterano Jonny Otto y a Sergi Gómez de la concentración del Celta en A Toxa por no renovar. Ninguno de ellos solicitó el amparo de la AFE y acabaron siendo traspasados unas semanas después, el canterano al Atlético de Madrid y el catalán al Sevilla.