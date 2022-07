Diego Pampín, canterano del Celta, deja su casa después de ocho temporadas en el club vigués para emprender su primera aventura profesional en el FC Andorra.

"Siempre tendemos a echar balones fuera y echar la culpa a otros, pero está claro que si en cinco años no he pisado ni tampoco he llegado a debutar en el primer equipo también es culpa mía", aseguró el lateral izquierdo nacido en Oleiros hace 22 años.

El jugador habló más de su pasado en el Celta B. "El club me dijo la temporada pasada que debía seguir ya que tenía contrato y así lo hicimos. El mensaje del club era claro, pero era diferente al del cuerpo técnico y intente hacer un año lo mejor que pude en el filial y así fue. Por eso estoy aquí".

Pampín compartirá posición en el FC Andorra con Martí Vilà que fue una pieza básica para Eder Sarabia el curso pasado. "Tenía muchas ganas de dar este salto. El año pasado estuve a punto de dar este paso y no se dio. Este club me transmitió unas ganas de crecer increíbles y vamos en la misma línea. Si el FC Andorra ha quedado primero es porque han tenido grandes jugadores y me identifico con el juego que propone Eder Sarabia".