El Celta deja en tierra a Denis Suárez

El Celta ha dejado en tierra a Denis Suárez. El salcedense no va a participar en la gira del equipo celeste por México y Estados Unidos por decisión del club, que abre un nuevo y desabrido capítulo en el que es, por derecho propio, el gran culebrón del verano en el equipo celeste. Denis no es el único futbolista celeste que no está entre los expedicionarios de la gira americana. Tampoco han sido incluidos en la partida Orbelín Pineda, Franco Cervi Joseph Aidoo, aunque por muy diferentes motivos. El mexicano se queda en Vigo mientras el Celta apura su venta al Standard de Lieja. El atacante argentino y el defensa ghanés están lesionados y Eduardo Coudet ha preferido que se recuperen en la ciudad deportiva de sus respectivas lesiones.

La decisión de apartar a Denis se produce, en cambio, después de que el futbolista se quejase de lo “injusto” de su situación la pasada semana. El salcedense negó entonces que su salida del Celta tenga que ver con el conflicto suscitado entre el club y su agencia de representación por la fuga al Real Madrid del infantil Bryan Bugarín y exhortó al presidente Carlos Mouriño a explicar el verdadero motivo de su marcha que, según el entorno del jugador, tiene más que ver con una cuestión de índole salarial que con un turbio negocio de licitación de canteranos.

Denis Suáez denunció que otros jugadores representados por agentes que en su momento fueron señalados por el presidente como “subastadores de niños” han renovado sus contratos y que el club ha decidido su marcha en contra del criterio del entrenador, algo que Eduardo Coudet nunca ha negado.

El salcendese se ejercitó por la tarde en la ciudad deportiva mientras sus compañeros viajaban a Frankfort, donde el equipo hará noche antes de volar hoy desde la ciudad alemana a México.

Las declaraciones de Denis parecen estar en el origen de una relación que parecía haberse reconducido, al menos parcialmente, con el regreso del jugador a los entrenamientos como uno más del equipo, incluso a sabiendas de que su marcha del Celta estaba decidida desde hace ya bastantes meses.

El conflicto se complicó a última hora de la tarde con la intervención de la AFE, que denunció en un comunicado que la decisión del Celta incumple el convenio colectivo del club y los derechos del jugador recogidos en el Estatuto de los Trabajadores e instó al Celta a reintegrarlo a la disciplina del grupo. El sindicato de futbolistas informó de que ha remitido una carta al Celta anunciándole que “emprenderá las acciones legales necesarias para defender los derechos laborales del jugador”.

La decisión de apartar a Denis abre una nueva brecha en una negociación ya de por sí complicada. De momento, según reveló el propio futbolista en declaraciones al programa En Xogo, Luis Campos se ha limitado a indicarle que se le buscará equipo, sin otra explicación. Pero es el salcedense, que tiene contrato en vigor hasta junio del próximo año y la ficha más alta del plantel, el que va a marcar los tiempos de la negociación. Y, a diferencia del Celta, que necesita liberar cuanto antes su ficha para cuadrar las cuentas, no le corre prisa por abandonar el Celta. Al culebrón le quedan aún algunos capítulos.

Si Denis se ha quedado en Vigo castigado, Orbelín Pineda lo ha hecho por una cuestión crematística: su traspaso al Standard de Lieja. El club lleva varios días aproximando posturas con el club belga para vender al jugador y el hecho de que no haya viajado a México es señal de que el acuerdo no está lejano. Orbelín no entra en los planes de Coudet y su venta, tras ser fichado a coste cero, supondrá un buen negocio para el Celta.

Unai vuelve a entrenarse en Lezama

Los intensos esfuerzos del Celta para cerrar el fichaje de Unai Núñez antes de emprender viaje a América no han dado el fruto esperado. El defensa central de Portugalete es muy del gusto de Coudet, no es prioritario para el Athletic. Quiere jugar en el Celta, pero después de dos días en que parecía que su fichaje podía caer en cualquier momento, el futbolista regresó ayer a los entrenamientos en Lezama, señal inequívoca de que resta por perfilar más de un detalle para sellar el acuerdo. En la Calle del Príncipe se seguía trabajando para aproximar posturas en los puntos en que todavía existe desacuerdo y no se descartaba que se incorporase a la gira americana una vez se cierre el trato. El Celta compraría al jugador por un precio de entre 5 y 6 millones, pero el Athletic se reservaría la posibilidad de recomprar al jugador por una cantidad más elevada. Aunque a efectos numéricos, Unai es el cuarto central en el orden de preferencias de Ernesto Valverde, el club vizcaíno tiene un mercado sumamente limitado y no quiere desprenderse alegremente de un futbolista al que restan tres años de contrato y que no hace mucho tiempo, en septiembre de 2019, fue convocado por la selección española absoluta. Si el fichaje de Unai es una petición expresa de Eduardo Coudet, que considera prioritaria su llegada, la contratación del delantero lezarrano de la Real Sociedad Julen Lobete es una apuesta de futuro del Celta. El Celta quiere incorporarlo a filas aprovechando que concluye contrato el próximo año, se resiste a renovar y su continuidad no es prioritaria para el conjunto donostiarra.