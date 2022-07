El Celta parte hacia América mermado

El Celta inicia la segunda fase de la pretemporada con una histórica gira que llevará al equipo celeste por México y Estados Unidos durante los próximos diez días. El grupo de Eduardo Coudet parte de viaje hacia América esta tarde desde Oporto con primera parada en Ciudad de México, donde en la madrugada del próximo jueves celebrará en el Estadio Olímpico de la capital azteca su primer amistoso frente al Pumas, uno de los principales equipos de la Liga MX.

El conjunto celeste parte con su plantilla a medio construir y muy mermado de efectivos en algunas líneas. La situación es especialmente delicada en el eje de la defensa, donde Coudet cuenta apenas con Joseph Aidoo, que está lesionado, y el canterano Carlos Domínguez. El Celta negocia contrarreloj con el Athletic Club el fichaje del defensa central Unai Núñez con la idea de incluirlo en el viaje, pero el acuerdo no estaba anoche cerrado y parece complicado que el futbolista pueda montarse esta tarde en el avión que transportará a la expedición celeste hasta México.

En la partida no estará previsiblemente el mexicano Orbelín Pineda, cuyo traspaso al Standard de Lieja se negocia al mismo tiempo que la contratación de Unai. El atacante no quiere dar por terminada su aventura europea a los pocos meses de cruzar el Atlántico. Orbelín tiene ya un acuerdo con el club belga y resta ahora que ambos clubes se pongan de acuerdo en el precio del traspaso, que podría acercarse a los 4 millones de euros.

A la espera de si el Celta logra concretar la incorporación de Unai Núñez a tiempo, el Chacho cuenta para la gira americana con una nómina de 21 futbolistas incluyendo a Denis Suárez, cuya salida del equipo se da por segura este verano, y los cuatro chicos del filial que realizan la pretemporada con el primer equipo: Raúl García, Ruly, Carlos Domínguez, Gabri Veiga y Miguel Rodríguez. El salcedense ha reiniciado los entrenamientos como uno más y, pese a las recientes declaraciones del futbolista invitando al presidente Mouriño a explicar los motivos de su verdadera salida del club, no parece que el Celta esté por la labor de avivar más la polémica apartándolo ahora del grupo.

A pocas horas del emprender viaje, Coudet cuenta, sin incluir a Orbelín, con 21 futbolistas disponibles, de los que 19 pertenecen a la primera plantilla. De estos, Denis, Iván Villar, Sergio Carreira, Miguel Baeza saldrán cedidos a otros equipo antes del cierre del mercado. A ellos es probable que se añada el recientemente renovado Rubén Blanco, si se ficha, como se intuye un portero más del gusto del técnico que vuelva a cerrarle el paso de la titularidad.

Los celestes parten hacia América con tres caras nuevas: Williot Swedberg, Óscar Rodríguez y Luca de la Torre. El centrocampista sueco lleva en la dinámica del equipo desde la vuelta a los entrenamientos el pasado día 4, mientras que el talaverano y el estadounidense apenas han podido sumar un entrenamiento con el grupo tras cerrarse su fichaje el pasado jueves.

A la espera de que vayan cayendo fichajes, el preparador celeste manejará una plantilla descompensada, con exceso de laterales derechos y medio centros defecto de defensas centrales y delanteros, una línea donde tan solo cuenta con Iago Aspas y el canterano Miguel Rodríguez.

El Celta negocia contrarreloj para incorporar a Unai a la expedición

El Celta trabaja a marchas forzadas en una negociación contrarreloj con el Athletic Club para intentar que Unai Núñez se monte esta tarde en el avión que trasladará a la expedición celeste desde Oporto a Ciudad de México. El futbolista aguardaba ayer en Bilbao que ambos clubes alcanzasen un acuerdo para viajar a Vigo y cumplir con el trámite del reconocimiento médico para cerrar su fichaje por el club celeste. La operación se encuentra bien encarrilada, pero ayer no se daba por seguro de que pudiese cerrarse a tiempo para que Unai pudiese ser incluido entre los expedicionarios. El futbolista es del gusto de Coudet y ha visto en el Celta la oportunidad de poder disponer de los minutos que no tuvo la pasada temporada con el Athletic. Aunque Unai es el cuarto de los centrales en su orden de prioridades, el club vizcaíno tiene un mercado muy limitado y no quiere desprenderse de un jugador que solo tiene 25 años y podría tener todavía un largo recorrido en Primera División sin la posibilidad de poder repescarlo. Por este motivo, el club bilbaíno ha exigido incluir en la operación una cláusula de recompra. Con todo arreglado entre el Celta y el jugador, el equipo celeste trataba anoche de acelerar la negociación para tener cerrado esta mañana el acuerdo. El traspaso podría pactarse en una cantidad de entre 5 y 6 millones con una cláusula de recompra a favor del Athletic de 10 millones. Si todo sale como el Celta espera, Unai se convertiría en el cuarto fichaje de la temporada y el primero de los dos centrales que Coudet ha pedido para reforzar el equipo tras la venta de Néstor Araújo al Club América.