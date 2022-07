El Celta cierra su semana más intensa

El Celta concluyó ayer su primera semana de pretemporada con ingente trabajo físico y avances en la configuración de la nueva plantilla con los fichajes de una tacada de Óscar Rodríguez y Luca de la Torre, que el club suma a la contratación del sueco Williot Swedberg. El grupo de Eduardo Coudet se toma hoy un breve descanso antes de emprender la histórica gira de diez días por México y Estados Unidos, que el técnico aborda con el plantel a medio construir. Resta por incorporar un buen número de contrataciones y el equipo emprende viaje con media docena de jugadores que no van a iniciar LaLiga.

Orbelín, Unai y Lobete

La actividad en los despachos no cesa este fin de semana. El club celeste apura los fichajes de Unai Núñez y Julen Lobete con la idea de que viajen con el equipo a México y confía en cerrar la venta de Orbelín Pineda al Standard de Lieja. El mexicano no estará entre los expedicionarios de la gira, a la espera de que se concrete su fichaje por el club belga.

Coudet considera prioritaria y urgente la llegada de Unai. El eje de la defensa es actualmente su línea más deficitaria (solo tiene dos centrales uno de ellos está lesionado) y el de Portugalete colma las exigencias del técnico. El Celta tiene ya un acuerdo con el jugador, pero falta por concretar con el Athletic el precio del traspaso, que podría cerrarse en torno a una cantidad próxima a los 5 millones, con cláusula de recompra para el equipo vasco por el doble de esta cantidad. El club vigués quiere que Unai se monte en el avión que llevará mañana, lunes, al equipo a México.

El fichaje de Lobete no es una prioridad para el técnico, que no ha pedido al delantero, sino una apuesta de futuro del club, que ha decidido incorporar al joven artillero (21 años) aprovechando que le resta un año de contrato con la Real Sociedad y no es proclive a renovar. El fichaje de Lobete se ha desgajado de la operación del Brais Méndez por la urgencia de la Real por anunciar el fichaje del mosense, pero el presidente txuri-urdin, Jokin Aperribay, reconocía daba el pasado viernes que el artillero estaba “cerca del Celta”.

Problemas enquistados

Al tiempo que van cayendo los primeros fichajes, la primera semana de actividad en el campo de juego no ha servido al Celta para avanzar en el que sigue siendo el gran culebrón del verano: las salidas de Denis Suárez y Santi Mina. Ambas siguen empantanadas sin que se atisben visos de solución a corto plazo, a pesar de la imperiosa necesidad que el Celta tiene por liberar ambas fichas para cuadrar los números de su nueva plantilla.

Las declaraciones del salcedense denunciando lo “injusto” de su situación con acusaciones al presidente de enmascarar que el motivo real de su despido era puramente económico han añadido, si cabe, vinagre a una polémica que divide al club con su afición. La marcha de Denis es segura, pero el Celta tendrá que vender al jugador muy por debajo de su precio de mercado y será el salcedense el que elija destino y marque los tiempos de la negociación, que se antoja larga. Betis y Sevilla parecen, hoy por hoy, los mejores posicionados entre el amplio ramillete de equipos interesados en incorporar al canterano celeste. Por ahora Denis Suárez se entrena como uno más, pero el Celta no ha despejado la incógnita de si incluirá al salcedense en la gira americana. La sensación general es que apartarlo ahora del grupo solo contribuiría a avivar la polémica.

Peor aspecto presenta aún el problema de Mina después de que el delantero rechazase las ofertas que el club le puso sobre la mesa para jugar en Emiratos Árabes y más tarde en el Aris de Salónica, con el que el Celta tenía cerrado un acuerdo. En la Calle del Príncipe no entienden y ha molestado la negativa del futbolista a aceptar jugar en un equipo europeo clasificado para jugar la próxima temporada la Conference League, máxime considerando que las alternativas del jugador tras su condena por abuso sexual son sumamente limitadas. Mina sigue apartado del equipo, pero le restan dos años de contrato con el Celta y el club no puede despedirlo sin indemnizarlo mientras la condena no sea firme. La sentencia está pendiente de recurso ante el TSJA y, todavía quedaría la pendiente la instancia del Tribunal Supremo, con lo que el caso todavía puede demorarse meses. Mina está suspendido de empleo y sueldo por el daño reputacional causado al club, pero esta situación no puede prolongarse indefinidamente.

Nueve agotadoras sesiones

El Celta ha empezado la pretemporada al máximo de revoluciones, como le gusta a Eduardo Coudet. El preparador argentino quiere equipos de ida y vuelta, que corran, pero sobre todo que sea capaces de sostener picos de máxima intensidad en la recuperación de la pelota en campo ajeno y ello exige que sus jugadores disfruten de una gran forma física.

El cuerpo técnico ha diseñado una primera semana de trabajo sumamente exigente en el aspecto físico, de momento con muy poco trabajo con balón, que comenzará a cobrar protagonismo la próxima semana durante la gira americana, con un primer amistoso el miércoles en Ciudad de México frente al Pumas.

Los nueve primeros entrenamientos han sido agotadores. El más suave precisamente el celebrado en la mañana de ayer en la c ciudad deportiva, que combinó el trabajo físico, con ejercicios de velocidad de recuperación en interior y ensayo de centros y remates con balón.

Los primeros días de puesta a punto han dejado la buena noticia del alta médica de Hugo Mallo, ya plenamente restablecido de la grave lesión de rodilla que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante toda la segunda vuelta del pasado campeonato.

Más lento avanzan de sus problemas físicos Franco Cervi, que trabaja de forma progresiva con el grupo pero no ha superado la lesión sufrida al final de la pasada campaña en el pie izquierdo, y Joseph Aidoo, quien trabaja en solitario e la recuperación del esguince en el tobillo derecho que sufrió en junio en un entrenamiento con la selección de Ghana.