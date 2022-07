Denis: “El mister cuenta conmigo”

El pulso entre la directiva del Celta y Denis Suárez, con Coudet en el incómodo espacio entre trincheras, apunta a prolongarse hasta las postrimerías del mercado. Denis mantiene su discurso. Está dispuesto a facilitar su renovación. Entiende que la decisión de prescindir de sus servicios no responde, al menos no exclusivamente, al veto a su agencia, Intermedia Sport, a raíz del “caso Bugarín”. El salcedense juega la baza del apoyo de Coudet. Se sabe querido en el vestuario. El final de la historia parece escrito pero Denis no renuncia a la batalla de la opinión pública. Está dominando este campo. E igual controlará los tiempos en su traspaso.

Aunque no en sustancia, la percepción narrativa ha variado de verano a verano. Denis, socio de Intermedia Sport, había estado reclutando a jugadores célticos. La directiva le lanzó mensajes de advertencia. Denis tiene a Piqué como mentor y modelo en cuanto a emprendimiento. Pero midió mal la situación. La directiva del Barcelona se somete a votación cada cuatro años. Mouriño tiene un control accionarial absoluto del Celta. Mouriño acusó a Intermedia de “subastar” niños. Aseguró que todos los contratos de los jugadores de esa agencia “decaerían”. Con Mouriño, llegado al punto de ruptura, nunca hay marcha atrás. “Si das un puñetazo en la mesa, asegúrate que sea para romperla”, suele predicar. Para Denis, cuyo contrato termina en 2023, no habría más opciones que el traspaso o la grada.

Mouriño dispuso en esos momentos del apoyo del entorno. Le favorecían la indignación de lo sucedido con Bugarín y la torpeza de Denis y Aspas, que secundaron el manifiesto de Intermedia. La opinión pública, sin embargo, se ha ido decantando hacia Denis conforme avanzaba el año. Ha rendido bien sobre la cancha. Coudet le ha proporcionado confianza e incluso le ha facilitado homenajes de Balaídos. Y Denis ha enviado mensajes conciliadores. Se ha mostrado dispuesto a negociar su ampliación de contrato sin la participación de Intermedia Sport. Mouriño nunca ha aclarado si exigía la desvinculación empresarial del salcedense. Jamás ha dado el más mínimo atisbo de flexibilidad.

La situación sigue encallada. Denis trabaja junto al resto de la plantilla en Afouteza. Falta por ver si será incluido en la gira americana. El Celta mantiene su amenaza de que pase un año sin jugar si no acepta la salida. Necesita librarse del salario de Denis lo antes posible. Él asegura estar dispuesto a pasarse un año en blanco si la solución no le atrae. Pero le convendría incorporarse pronto a su nuevo equipo. En esta partida de póquer o carrera de conductores suicidas se mantienen ambos.

Denis habló ayer con Televisión de Galicia. “Lo considero una situación injusta para mí. Ya he ofrecido una solución al club. Me he ofrecido a negociar directamente, sin intermediarios de por medio cuando otros jugadores han renovado y siguen vinculados a la agencia. Entonces yo creo que la otra parte tiene que decir realmente por qué no se cuenta conmigo”.

“Yo estoy entrenando, los compañeros están contentos conmigo, el mister cuenta conmigo… “, enumera. De la directiva comenta: “A través de Luis Campos me dijo que me iba a ayudar a encontrar una solución, de momento no me han dicho nada más y entonces, a día de hoy, soy uno más”.