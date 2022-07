Impactantes declaraciones del salcedense Denis Suárez, que indica que Coudet cuenta con él ante las cámaras de A Galega. El jugador considera que vive una situación "injusta" y que ya se ha ofrecido una solución al club, negociando directamente, sin intermediarios de por medio, al tiempo que ha destacado que "otros jugadores han renovado y siguen vinculados a la agencia y entonces yo creo que la otra parte es la que tiene que decir por qué no cuenta conmigo".

Denis Suárez asegura que "estoy entrenando, los compañeros están contentos conmigo y el míster cuenta conmigo y a seguir", añade el jugador, que apunta que "Luis Campos me dijo que me iba a ayudar a encontrar una solución, pero de momento no me han dicho nada más, por lo que a día de hoy soy uno más", concluye.