El Celta necesita socios para Aspas

De una década a esta parte, Iago Aspas ha sido en el Celta sinónimo de gol. Pero el goleador celeste por antonomasia se ha quedado esta temporada sin socios. La venta de Brais Méndez a la Real Sociedad y las próximas salidas de Santi Mina y Denis Suárez dejan al cuatro veces ganador del Trofeo Zarra prácticamente como único referente ofensivo del equipo de Coudet. Iago se ha quedado sin jugadores que lo complementen y que lo asistan en los últimos metros, pues tanto el salcedense como el mosense se habían mostrado en estas últimas campañas entre los mejores del equipo a la hora de brindar el último pase. Y la situación se agrava con la marcha de futbolistas como Nolito o Thiago Galhardo, autores de cuatro tantos entre ambos la pasada campaña.

Los 18 tantos anotados por el artillero el pasado curso representaron casi la mitad de los anotados por el equipo, concretamente el 41 por ciento del total. Mina marcó siete goles (16 por ciento), y Denis y Brais 4 (9,3 por ciento cada uno). Franco Cervi marcó otros 4. Nolito y Galhardo anotaron 2 por barba y Hugo Mallo y Fran Beltrán uno cada uno. Es decir que entre Mina, Denis, Brais, Nolito y Galhardo marcaron casi la mitad de los goles del conjunto.

En lo que respecta a las asistencias, los mejores del Celta en la anterior temporada fueron el propio Iago y Denis, con seis pases de gol cada uno, seguidos de Brais, con 4, y Santi Mina y Javi Galán, con 3 por cabeza, con lo que Coudet va a perder a tres de sus cuatro mejores asistentes la pasada temporada, sin contar con que Thiago Galhardo proporcionó al equipo otros dos pases de gol.

Un rápido vistazo a los jugadores que iniciaron ayer la pretemporada en la ciudad deportiva basta para constatar la escasez de armas ofensivas con que cuenta actualmente Coudet. Aparte de Franco Cervi, los únicos atacantes de que dispone el Chacho son el joven Miguel Rodríguez, un prometedor pero inexperto delantero que no va a estar el próximo curso con el primer equipo, y Orbelín Pineda, extremo izquierdo que puede actuar como segundo delantero. No entra en los planes de Coudet y saldrá cedido este verano, si el Celta no logra venderlo.

Queda por ver las prestaciones ofensivas que pueda ofrecer en este primer año en LaLiga Williot Swedberg. El futbolista sueco ve puerta con facilidad, como acreditan los 5 goles anotados esta temporada en los 10 primeros partidos de la liga sueca, pero el chico carece de experiencia en las grandes competiciones y debe adaptarse al alto ritmo de LaLiga. Al Celta le urge incorporar atacantes.