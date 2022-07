El mejor jugador del filial el pasado curso, el portero Gaizka Campos, no seguirá en el Celta. El club celeste debía incorporar al guardameta al primer equipo o rescindir su contrato y se ha inclinado por romper el vínculo. Campos, no obstante, expresó ayer su agradecimiento al Celta en una emotiva despedida en las redes sociales.

“Es una despedida difícil para la cual sólo tengo palabras de agradecimiento”, señala el cancerbero vasco en su cuenta de Twitter. Campos agradece al Celta la “oportunidad de disfrutar la temporada más bonita de mi carrera” y hace extensiva su gratitud a sus compañeros de vestuario. “Me llevo amistades para toda la vida, además de momentos únicos que no olvidaré jamas”, dice.

No se olvida en su adiós el guardameta de la afición celeste, ni momentos vividos en la ciudad. “Gracias Vigo y a su gente por hacer de esta ciudad mi segunda casa. Desde el primer día he sentido mucho cariño y ha sido muy feliz”, señala. Y concluye: “Se me hace imposible decir adiós porque para mí es un hasta siempre”.

Campos no fue el único futbolista del filial que ayer se despidió del club en las redes sociales. También lo hizo el Fabrizio, que ha concluido su préstamo al filial y retorna al Gremio de Porto Alegre. “Gracias, Celta. ¡Hermosa experiencia, momentos inolvidables!”, escribió el brasileño en Twitter acompañado el texto de una imagen con sus compañeros de equipo tras el triunfo en el derbi contra el Deportivo en Balaídos. Ambas despedidas se suman a la fiesta sorpresa que los chicos del filial realizaron la víspera al capitán, Diego Pampín.

A la espera de que el Celta haga oficial la lista de bajas, son ya ocho, además de Alfon, cedido al Racing de Santander, los jugadores del filial que se han despedido de la afición celeste: Gaizka Campos, Fabrizio, Pampín, Álex Martín, Álex Carbonell, Cédric Teguía, Javi Castro y Jordan Holsgrove. Gabri Veiga y Carlos Domínguez tendrán ficha con el segundo equipo, pero trabajarán con Coudet.