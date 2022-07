El Celta echa a andar bajo mínimos

El Celta inicia su puesta a punto con bastantes más dudas que certezas sobre la plantilla que Eduardo Coudet va a manejar el curso venidero. El técnico argentino a citado a sus jugadores a las 9.30 horas en la ciudad deportiva para iniciar una pretemporada inédita, con gira histórica por México y Estados Unidos, que el conjunto celeste arranca bajo mínimos, con una sola cara nueva, la del joven centrocampista sueco Williot Swedberg, y apenas seis de los titulares de su última plantilla en nómina.

Con la inminente venta de Brais Méndez a la Real Sociedad, el Celta presenta en la vuelta a los entrenamientos ocho bajas: el propio Brais, Araújo (Club América), Dituro (Universidad Católica), Murillo (Sampdoria), Fontán (Go Ahead Eagles), Galhardo (Fortaleza), Okay y Nolito (sin equipo). A estas ocho ausencias hay que agregar las eventuales bajas de Denis Suárez, que iniciará el trabajo con el resto del grupo a la espera de que se concrete su nuevo destino, y Santi Mina, que rescindirá su contrato. No ha sido citado para iniciar el trabajo en la ciudad deportiva Gabriel Fernández, que jugará a préstamo en Juárez el año que le resta de contrato con el cuadro celeste.

Eduardo, el Chacho, Coudet contará en esta primera jornada de trabajo con puñado de futbolistas que no va a iniciar la LaLiga el próximo 13 de agosto y a los que se buscará un nuevo destino en el que puedan crecer cedidos. Este es el caso de los canteranos Iván Villar y Sergio Carreira y el cordobés Miguel Baeza. El club espera además cerrar el traspaso del mexicano Orbelín Pineda, quien el peor de los casos, si no llegan ofertas de compra, podría salir cedido, y debe resolver el futuro de Augusto Solari, a quien resta un año de contrato, pero con quien inicialmente no se cuenta.

Fichajes por concretar

A la espera de la llegada de savia nueva, el Chacho iniciará hoy al trabajo en la ciudad deportiva con 13 jugadores con ficha en el primer equipo: Rubén Blanco, Iván Villar, Joseph Aidoo, Hugo Mallo, Kevin Vázquez, Sergio Carreira, Javi Galán, Renato Tapia, Fran Beltrán, Augusto Solari, Franco Cervi, Miguel Baeza, Orbelín Pineda y Iago Aspas. A estos trece futbolistas hay que agregar los dos jugadores que la próxima temporada tendrán ficha con el filial, pero estarán a las órdenes de Coudet: Carlos Domínguez y Gabri Veiga. A ellos podrían sumarse otro pequeño grupo de canteranos elegidos para realizar la pretemporada con el primer equipo. El Celta no ha confirmado de momento cuántos ni quiénes serán los elegidos.

Con cerca de una decena de fichajes por concretarse, Coudet arranca la puesta a punto del equipo bajo mínimos, con muchas posiciones sin cubrir o con gente que no va estar en el equipo dentro de unas pocas semanas. Solo seis de los jugadores que concluyeron la última Liga como titulares estarán hoy a sus órdenes: Mallo, Aidoo, Galán, Beltrán, Cervi y Iago Aspas.

El preparador argentino iniciará los entrenamientos con un plantel descompensado en las mayor parte de sus líneas. Solo las posiciones de lateral derecho, con Hugo Mallo y Kevin (además de Carreira) y de pivote, con Fran Beltrán y Renato Tapia, están actualmente dobladas. Las posiciones más desguarnecidas son el eje de la defensa, donde Coudet solo cuenta con Joseph Aidoo y el joven Carlos Domínguez, y la delantera, con Iago Aspas como único delantero específico. Con la salida de Brais, Solari es la única opción natural para la banda derecha y Galán el único lateral zurdo en nómina. En medio campo, Cervi es el único volante izquierdo que iniciará previsiblemente LaLiga. Para la posición de medio centro ofensivo el técnico dispone de Swedberg y Gabri Veiga, mientras que la portería está cubierta provisionalmente cubierta con Rubén e Iván Villar.

Una primera semana de gran intensidad física

El Celta arrancará la pretemporada con una primera semana de entrenamientos de gran intensidad física. El trabajo físico preside el inicio de cada pretemporada, pero en el caso de Eduardo Coudet, cuya premisa es dirigir un equipo que presione y corra al límite, este trabajo se lleva al extremo. Mucha carga física y muy poco protagonismo de balón les espera a los celestes en estos primeros días de toma de contacto con el césped, en el que los entrenamientos se complementarán con las pruebas físicas que los jugadores iniciaron el pasado fin de semana. El plantel se ejercitará a lo largo de esta primera semana en dobles turnos en la ciudad deportiva. A comienzos de la semana próxima el equipo celeste se desplazara a México para disputar el primero de los tres amistosos –se trabaja en la programación de un cuartos– confirmados para esta fase preparatoria. Será el 13 de julio frente al Pumas, en la capital azteca. Tras el encuentro, el plantel se dirigirá a Oakland (California) para continuar con su puesta a punto.